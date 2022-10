Interpol emite circular amarilla para buscar a Maximiliano Tabares

La angustia por el paradero del pequeño Maximiliano Tabares no para. Esto llevó a que la Interpol emitiera, este 25 de octubre, una circular amarilla para iniciar la búsqueda del menor a nivel internacional. Aunque los seis capturados por la desaparición de Maximiliano no aceptaron cargos, y aseguraron ser inocentes de los delitos de desaparición forzada, tortura, concierto para delinquir y lesiones personales, no se sabe nada del paradero del menor.

Cabe recordar que una notificación amarilla emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) es una alerta policial mundial para ayudar a localizar a personas desaparecidas.

Caso Maximiliano Tabares

Maximiliano Tabares, de 6 años, fue reportado como desaparecido el pasado 21 de septiembre en Segovia, Antioquia. Según la Policía Nacional, la principal hipótesis que se maneja de este caso es que el menor habría sido sacrificado en un ritual satánico por el grupo denominado ‘Los Carneros’ y del que harían parte varios miembros de su familia.

Por este hecho fueron capturadas seis personas, tres de ellas en Medellín y tres en Segovia. El pasado 20 de octubre, se legalizó la captura de la madre del menor, identificada como Sandra Patricia Caro Pérez, el padrastro, Fabio Andrés Carmona Ramírez, y la abuela materna, Damaris Estela Pérez Escalante, y tres personas más que habrían participado en la desaparición del menor. Sin embargo, el 24 de octubre los seis detenidos no aceptaron los cargos en la audiencia privada que se adelantó.

En contexto: las pruebas encontradas

En los procedimientos de allanamiento, las autoridades a cargo del caso encontraron fotografías, un arma cortopunzante, celulares, libros esotéricos y brebajes que en este momento hacen parte del material probatorio. Presuntamente, estas personas practicaban ritos satánicos para ubicar huacas de oro. De acuerdo con los investigadores, el padrastro de Maximiliano habría convencido a los demás familiares de que el pequeño estaría poseído por un espíritu y debían hacer un sacrificio con su cuerpo.

Por ahora, no se ha determinado el paradero del niño, ni tampoco se ha ubicado su cuerpo.

La madre asegura que el niño se le perdió de vista cuando lo envió a una tienda del corregimiento de La Cruzada, sin embargo, las autoridades manejan la escalofriante hipótesis de que estas personas habrían utilizado el cuerpo de Maximiliano Tabares para librarse de un peso (espíritu) que tendría la secta satánica ‘Los Carneros’.

