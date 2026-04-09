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Alcalde de Cali ofrece millonaria recompensa por información sobre vándalos del MÍO

El mandatario explicó que se trata de un grupo que actúa de manera coordinada para atacar el sistema de transporte masivo.

Alejandro Eder alcalde de Cali
@alejoeder - X

Noticias RCN

abril 09 de 2026
02:52 p. m.
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En la noche del miércoles 8 de abril, varias estaciones del sistema de transporte masivo MÍO, ubicadas al sur de Cali, fueron vandalizadas por desconocidos que las atacaron con palos y piedras.

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Ante la gravedad de los hechos, el alcalde Alejandro Eder, acompañado por el secretario de Seguridad, Javier Garcés, y el presidente de Metrocali, Álvaro Rengifo, se trasladaron a la estación Tequendama, donde anunciaron una recompensa de $20 millones para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables.

El alcalde Eder calificó los ataques como “inaceptables” y reiteró que la administración no permitirá que se atente contra la infraestructura pública ni contra el derecho de los ciudadanos a movilizarse con seguridad.

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Daños en la estación Tequendama

Álvaro Rengifo, presidente de Metrocali, explicó que los hechos ocurrieron al finalizar una manifestación inicialmente pacífica. Un grupo de personas ingresó a la estación Tequendama y destruyó la puerta de acceso para personas con discapacidad, además de dañar validadores y torniquetes.

La magnitud de los daños llevó a considerar la posibilidad de no abrir la estación al día siguiente. Sin embargo, se decidió mantenerla en funcionamiento para garantizar el acceso de adultos mayores y personas con movilidad reducida que dependen de este punto para llegar a sus citas médicas.

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“Nos quedamos trabajando toda la noche para que los usuarios no tuvieran que desplazarse desde otras estaciones”, aseguró Rengifo.

Acciones judiciales en curso

El secretario de Seguridad, Javier Garcés, anunció que los responsables serán judicializados por delitos como incitación a la violencia y concierto para delinquir.

Según explicó, se trata de un grupo que actúa de manera coordinada para atacar el sistema de transporte masivo y promover que otros hagan lo mismo en diferentes estaciones.

“En una manifestación que debería ser pacífica, promueven actos vandálicos que ya escalan hasta afectar la infraestructura. Esas personas van a ser judicializadas”, afirmó Garcés, quien insistió en que la ciudad no tolerará este tipo de agresiones contra el transporte público.

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