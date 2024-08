Menor de 16 años se quedaría esta noche sin su medicamento para la epilepsia

El problema de desabastecimiento de los medicamentos para tratar la epilepsia continúa sin solucionarse. Noticias RCN acompañó a la familia de una paciente de 16 años a reclamar la tableta que necesita y fue testigo de la misma respuesta del último tiempo: “no podemos entregarla porque no hay”.

Y es que el panorama para Mariana es preocupante porque sus padres le están teniendo que reducir la dosis. Además, debido a que no se le ha podido suministrar la cantidad requerida, de vez en cuando tiene episodios de crisis.

En los últimos meses, a Mariana ya se le han vencido múltiples fórmulas y, aunque el médico continúa viéndola y recetándole el mismo medicamento, a las farmacias de la EPS se les ha hecho imposible entregárselo.

Los padres de la menor revelaron la odisea que están viviendo por la falta del medicamento que necesita su hija

“Como el medicamento ha estado desabastecido y no lo hemos logrado conseguir, yo le divido una tableta para dos dosis”, afirmó Urley Vega, la madre de Mariana.

La situación ha hecho que los padres tengan que presentar varios incidentes de desacato, pero, aun así, en nueve meses tan solo les han realizado dos entregas. “La otra parte la hemos tenido que solucionar con donaciones”, agregó Urley Vega.

Los padres de Mariana ya completan cuatro noches sin poder dormir. La razón es que, ante la falta del medicamento, tienen que monitorearla permanentemente porque saben que los pacientes que no se toman las dosis completas pueden entrar en un estatus convulsivo.

Para ir a solicitar los medicamentos de la menor, los padres tienen que salir de su casa ubicada en Bosa, subirse a un alimentador y, posteriormente, recorrer un largo trayecto en Transmilenio junto a su hija. Pero, en las farmacias lo único que les están indicando es que “consigan la medicina y ellos reembolsan el dinero”.

Aunque, el padre de la joven de 16 años está convencido de que esa solución es una excusa que carece de verdad. “Eso es mentira que a uno le reembolsan la plata porque yo ya invertí ocho millones, pasé los papeles y nunca me respondieron”, enfatizó.

¿Cuánto vale el medicamento para tratar la epilepsia de Mariana?

Los padres de Mariana se comunicaron con una droguería y la conversación quedó grabada en Noticias RCN. En el establecimiento les indicaron que contaban con el fármaco que trae 30 tabletas, pero que su precio era de 136.000 pesos.

“Estamos totalmente desamparados porque solo tengo media tableta de medicamento para darle a la niña en la noche y no sé qué voy a hacer porque la EPS no me hizo la entrega”, concluyó la madre de la menor.