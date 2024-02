"Me dicen que pertenezco a una banda de las disidencias": Miguel Pisso habla sobre su secuestro por el ELN

Alexis Miguel Pisso Fernández fue liberado el martes 20 de febrero en Cauca, tras permanecer 56 días secuestrado por el ELN.

Su familia clamó por su libertad con dolor, haciendo llamados al grupo armado hasta que sus súplicas fueron escuchadas. Todo eso, después de días de amenazas en las que les recordaban que, a cambio de Miguel, debían recuperar el cuerpo de una guerrillera muerta que al parecer estaba bajo poder de las disidencias de las Farc.

Noticias RCN celebra su liberación y habló con el joven estudiante de Unicacua sobre el reencuentro con su familia y sus deseos de continuar estudiando por su futuro.

Noticias RCN: ¿Cómo fue ese reencuentro con su familia?

Miguel Pisso: Es una sensación que no se puede expresar, porque fueron muchos días incomunicado sin saber de ellos. Perdí las festividades y mi cumpleaños los pasé en cautiverio. Entonces, muy contento, alegre de volver, espero poder retomar las clases en la universidad y que todo siga bien, continuar con el proyecto de estudio.

Noticias RCN: ¿Cree que su secuestro fue un error? ¿Qué decían los del ELN?

M. P.: Posiblemente sí, nos retuvieron prácticamente sin pedir documentos. Me preguntaban de dónde era y cómo era mi nombre. Entonces, en el comunicado cuando se me da la liberación, me dicen que pertenezco a una banda de las disidencias, pero no sé cómo vaya a ser esa situación, porque igualmente creo que se debe aclarar.

Vengo de una familia humilde del campo que ha trabajado, ha guerreado y que pasó con un puntaje en el Icfes de cuarto en del colegio y 20 en el municipio, pasé de sexto en la universidad y entonces no sé a qué se pudo ver esa retención.

En noticias RCN estuvimos pendientes, mucha gente pidió por su liberación ¿Qué decirles a ellos?

M. P.: Agradecerles el acompañamiento a mi familia, esas oraciones que hicieron, esa voz de solidaridad pidiendo la liberación, compartiendo los mensajes. A mis compañeros agradecerles y que ya pronto nos vemos. Espero estar de nuevo en la universidad, hay que continuar luchando por la educación, para que todos tengamos un futuro mejor.