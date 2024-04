"Estoy totalmente de acuerdo que se revise la UPC": ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo

En medio de la audiencia en la Corte Constitucional de este viernes 5 de abril para revisar el pago de los beneficios a los afiliados, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

“Yo estoy totalmente de acuerdo que se revise la UPC”, dijo el dirigente de la cartera de Salud porque, aseguró, que cerca del 20% de estos recursos se los lleva la atención de los pacientes con enfermedades de alto costo y huérfanas.

“A pesar del esfuerzo de este Gobierno, 29% de crecimiento del presupuesto del Ministerio de Salud, cuando usted mira el presupuesto del Ministerio, usted ve que el 95% de los recursos, inclusive más, son trasladados directamente a cubrir la UPC”, aseguró el ministro.

Durante la misma audiencia, la procuradora delegada para Asuntos de Salud, Diana Margarita Ojeda Visbal, también dijo que se debía revisar la que la UPC “para garantizar la viabilidad financiera del sistema, todo manifiesta que no se tuvo en cuenta los factores del postcovid”.

Estas afirmaciones del ministro de Salud llegan después de que la Superintendencia de Salud anunciara la intervención de las dos EPS más grandes del país, Sanitas y Nueva EPS, prestadoras que juntas suman más de 15 millones de afiliados.

En el pasado el ministro Jaramillo ya se había referido a la UPC en repetidas ocasiones y había señalado que era suficiente y que no entregaría más recursos a las EPS.

Las afirmaciones que el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo hizo en el pasado sobre la UPC

A inicios de 2024 el ministro Jaramillo habló sobre el aumento del 12,01% de la UPC que, según las EPS era muy bajo, y señaló que este cálculo se hacía teniendo en cuenta indicadores como la inflación. Asimismo, dijo que las empresas no estaban suministrando los datos necesarios, "piden mucho la UPC, pero las empresas no pasan los datos confiables".

Asimismo, a finales de 2023, el ministro afirmó durante una rueda de prensa que “no nos han podido mostrar las EPS de que no les alcanza el dinero. No hay evidencia sobre la insuficiencia. Las frecuencias de uso han vuelto a lo que estaban en 2020. Las inclusiones que se hicieron en 2022 fueron suficientes, se financiaron debidamente, hubo superhabit”, explicó el ministro en rueda de prensa.

¿Qué es la Unidad de Pago por Capacitación?

Según el Ministerio de Salud, “la Unidad de pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado”.