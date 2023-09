MOE cuestionó las marchas del Gobierno por el gasto de recursos

Este 27 de septiembre, en diversas ciudades del país, se llevaron a cabo unas movilizaciones convocadas por el Gobierno nacional para respaldar las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro. Las marchas tuvieron lugar, y desde distintos sectores han sido muy criticadas, particularmente por la oposición al presidente.

La principal crítica está dirigida a la financiación de estas marchas, puesto que se confirmó que algunos sectores del Gobierno apoyaron con recursos del Estado a los manifestantes.

La Misión de Observación Electoral lanzó una alerta respecto a las movilizaciones, señalando que estas no se pueden usar para impulsar candidaturas de las elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre. Sumado a esto, también cuestionaron que el Gobierno haya gastado recursos en ellas.

"El llamado que hacemos nosotros como Misión de Observación Electoral, estando a tres semanas de las elecciones, es que este tipo de escenarios de movilizaciones sociales no se utilice para generar un desequilibrio en el proceso electoral, no se utilice para una campaña, y no se utilice para promover como tal a una candidatura", sostuvo Marlon Pabón, coordinador de administración pública de la MOE.

Responsabilidad del Gobierno

El funcionario de la MOE señaló también que es responsabilidad del Gobierno encargarse que estas marchas no sean un escenario que permita estas situaciones.

Añadido a esto, cuestionaron el patrocinio logístico y económico que el Gobierno ha brindado para estas movilizaciones.

"Lo que tambien se está cuestionando es la utilización de recursos para poder abanderar o dar visibilidad a las plataformas como tal del Gobierno. En este caso, el llamado que nosotros hacemos como Misión de Observación Electoral es que estos recursos que están siendo usados en la movilización social, están siendo usados para dar a conocer las políticas y programas del Gobierno", indicó el funcionario.