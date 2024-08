VIDEO| Este es el momento exacto en el que el menor de nueve años huyó de su casa por querer ser youtuber

El pasado 26 de agosto, un niño de nueve años fue reportado como desaparecido después de que salió de su casa ubicada en la localidad de Kennedy. Este menor dejó una carta escrita con su propio puño y letra e indicó que había tomado la decisión de irse porque quería ser youtuber, pero no sentía apoyo familiar.

El niño escribió en una hoja de cuaderno lo siguiente: “Papá o mamá, quien lea esto, me fui porque he querido ser un youtuber, pero veo que no lo voy a lograr. Estoy en la calle, no sé dónde. Estoy solo, he querido ser un niño bueno… adiós”.

Tras ver esa carta, los padres del menor se comunicaron de inmediato con la Policía Metropolitana de Bogotá para que iniciaran la búsqueda y pudieran localizarlo antes de que quedara expuesto a algún peligro. De esa manera, luego de analizar cámaras de seguridad y hablar con testigos, los uniformados lo encontraron en la mañana del 27 de agosto en Fontibón.

Una cámara registró el momento exacto en el que el niño salió de su casa ubicada en la localidad de Kennedy, en Bogotá

Noticias RCN conoció una filmación en la que se evidencia que el niño de nueve años abrió la puerta de su casa a las 2:50 de la tarde. Posteriormente, salió con una bicicleta de color negro, cerró y bajó el vehículo de dos ruedas del andén.

En la grabación se observa que el niño vestía una especie de bermuda amarilla y una camiseta de manga corta. Además, que iba cargando una maleta azul.

Al principio, el menor tuvo dificultades durante unos segundos para subirse a la bicicleta debido a que esta era de gran tamaño. Pero, finalmente, logró pararse en los pedales y emprender la huida sin que sus papás se percataran en ese momento de lo que estaba sucediendo.

Esta fue la clave para que la Policía Metropolitana de Bogotá pudiera encontrar al menor

El mismo 26 de agosto, cuando los familiares del niño se enteraron de que él se había ido del hogar, salieron a buscarlo durante toda la noche en las diferentes calles y parques de la localidad de Kennedy. Sin embargo, no pudieron encontrarlo.

Pero, por fortuna, un hombre lo vio solo en la localidad de Fontibón y lo llevó a una fundación en la que pudiera estar seguro. En ese sentido, desde esa entidad se comunicaron con las autoridades para que pudieran intervenir de inmediato y adelantar las gestiones correspondientes.

La Policía Metropolitana de Bogotá recogió al menor y se comunicó de inmediato con sus padres para que pudieran reencontrarse con él. Pero, les indicaron que tenían que dirigirse al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de los derechos.

“Él es un niño vulnerable que ni siquiera sale de la casa, por eso nosotros no podíamos ni dormir”, indicó la mamá.

De verdad apoyen a sus hijos y pónganle cuidado cuando digan que quieren tener una profesión. Eso fue lo que nos faltó a nosotros.

Por su parte, el teniente coronel Norberto Caro, jefe de Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que la localización del menor pudo ser efectiva gracias a la información entregada por un ciudadano y que, afortunadamente, no presentó ninguna lesión.