Mujer escapó de paseo millonario en taxi: ladrón se escondió en el baúl del vehículo

La inseguridad es un mal que sigue asediando a los habitantes de Bogotá. A diario se continúan reportando varios casos de hurtos, extorsiones y otros delitos en la capital, y los bogotanos no se sienten seguros casi en ningún lugar. Y es que pareciera que los delincuentes no tienen límites, pues se conoció un caso de una mujer que se salvó de ser víctima de paseo millonario.

La mujer tomó un taxi en la noche en la calle 85 con carrera 15, en plena zona rosa de Bogotá. Sin embargo, al abordar el vehículo, un hombre que estaba escondido en el baúl del vehículo la sorprendió e intentó raptarla. Por fortuna, la víctima logró salir del vehículo mientras estaba en movimiento.

"Gracias a Dios no me pasó nada, y gracias a Dios estos manes no estaban armados, porque no sé qué me pudieron haber hecho", contó Erika, la mujer víctima del intento de paseo millonario.

Denuncia por video en redes sociales

La denuncia de este caso se viralizó a través de las redes sociales. El testimonio de la mujer es escalofriante, pues cuenta que casi es víctima del hurto en horas de la madrugada.

"Sale esta persona, me tapa la boca y me coge del cuello (...) Yo logré botar el celular a la calle abriendo la puerta del carro con una mano, y con mi pierna no dejé que se cerrara la puerta", relata.

Cuenta además que logró saltar del vehículo y salir prácticamente ilesa, recuperando su celular en el proceso.

"Mucha gente ha comentado que les ha pasado lo mismo en esa zona. A mí me pasó, o a mi novio, o a mi esposo", cuenta.

Erika pide que las autoridades hagan una investigación en la zona, pues se presume que los delincuentes pertenecerían a una banda criminal que tiene asediado a este sector de la ciudad. Denunció además que el taxi no tenía tarjetón y empezó a tomar una ruta extraña, lo que la alertó de que algo raro estaba ocurriendo.