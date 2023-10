Mujeres palmeras de Colombia, unidas por una labor

Para algunas es amor al arte, para otras es una necesidad, pero todas aprendieron a plantar, cosechar y polinizar la palma de aceite y hacen parte de las palmeras de Colombia y un grupo de ellas están en Tumaco, Nariño.

Fanny, Rubi y Viviana son tres guerreras unidas por la misma labor y un solo propósito. Cada mañana van a los plantíos de palma de aceite con sus herramientas de trabajo y dispuestas a dedicarle varias horas del día para observar las palmas, buscar las flores para polinizarlas.

Cada una se concentra en su labor de extraer el aceite de la palma de aceite. Para Rubí Bolla, las jornadas tienen un propósito: polinizar. Mientras que para Viviana Segura su compañía es un búfalo con el que recoge los racimos, frutos secos, etc.

Y aunque la tarea no es fácil, tienen un motor en casa que las impulsa a seguir jornada tras jornada orgullosas de lo que hacen: sus hijos.

La motivación y la recompensa para soportar largas caminatas de hasta seis horas con humedad, el calor y marcas en la piel que son muestra de las largas jornadas.

Y es que esta ocupación fue una salida en una época donde la violencia tocó la puerta: "Y no nos dejamos para atrás, seguimos para adelante. No tenía tierra, mi mamá me la obsequió, sembré mis tres hectáreas de Palma y me siento la mujer más feliz de la vida", relató Fanny Germani, de 63 años.

Por esa dedicación, amor por la agricultura y su pasión por la siembra de palma de aceite recibió un homenaje de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, como la mujer palmera de Colombia del 2022.

Con esos cultivos productivos y la lucha de mujeres que buscan un cambio, poco a poco el Pacífico nariñense cambia cultivos ilícitos por cacao o palma de aceite.