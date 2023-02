Nelly León, la modelo y emprendedora colombiana que alcanzó sus sueños después de años de lucha

Llegar a obtener éxito o reconocimientos como modelo de talla grande no estaba entre los objetivos de Nelly León, ella como muchas mujeres, de niña quería destacarse pero nunca pensó que la vida le pondría tantos obstáculos.

‘‘Entendí que todo era una enseñanza y que era necesario pasar por todas esas cosas para empezar a crecer y evolucionar como mujer’’ dijo Nelly León, emprendedora y modelo de talla grande.

Y es que los momentos difíciles los empezó a enfrentar a los 10 años cuando las muñecas y los libros de estudio quedaron relegados.

‘‘Algo que tocó muchísimo fue la muerte de mi mamá cuando tenía 15 años y era sentirme desprotegida cuando hacía cinco años atrás había enfrentado el proceso de su enfermedad vivir todo el duelo, verla en una cama postrada, durante el tiempo que mi mamá estuvo enferma enfrentarme a situaciones de la vida con tan solo 10 años hacerme cargo de mil cosas adquirir responsabilidades’’ indicó Nelly.

Callar por ser víctima de abuso sexual desde los 10 años de edad por temor a ser juzgada y luego asimilar un embarazo a los 14, se sumaron a los retos en su vida.

‘‘Cambiar muchos sueños por cambiar pañales, ya no solo cuidar a mi mamá sino de 15 años estarle cambiando pañales a mi mamá y estarle cambiando pañales a mi hijo y decir en ese momento de la vida ¿por qué a mí?’’.

Fue ahí cuando de cara a la realidad pensó en ponerle fin a sus días, pero a Nelly aún le faltaban experiencias por superar.

‘‘Ahí empecé a enfrentar que mi embarazo fueron dos meses, se complicó el momento del parto porque pues obvio tenia 15 años, yo decía, o sea no, yo no me quiero morir, entonces imagínate tu esa angustia, ese desespero, cuando nace Johan yo recuerdo ese primer llanto de Andrés fue como quien me impulso’’.

Viajó desde Santander hasta la capital

Ese impulso le alcanzó para llegar a Bogotá a los 20 años y aunque al inicio también fue duro porque pasó de dormir en la calle a lograr un buen empleo, techo y comida y como si la vida se ensañara con Nelly, faltaba más, le diagnosticaron hipertensión endocraneana cuando esperaba un segundo hijo a sus 25 años.

‘‘Yo iba decidida a tirarme del puente yo caminaba las escaleras y yo pensaba ya se en qué parte del puente voy a llegar y me voy a tirar cuando venga un carro, pero cuando iba subiendo las escaleras me entra una llamada, Dios siempre tiene ángeles por eso mi papá para mi es mi todo porque no te imaginas mi papá sin darse cuenta cuántas veces me ha salvado la vida’’.

Con dos hijos y sin la posibilidad de quedar de nuevo embarazada, a sus 30 años una niña crecía en su vientre y el milagro ocurrió porque el sol siempre sale y brilla.

‘‘Todos los médicos decían, es imposible que sobrevivas, no se podía hacer nada por mí, había muerto, 15 minutos después hubo un código azul en el hospital porque había abierto los ojos y yo recuerdo que cuando abrí los ojos lo único que yo pensaba era que yo tenía mis hijos y que yo no me podía quedar ahí ‘’ añadió la joven mujer.

Con tres hijos y muchas etapas superadas, la pandemia ayudó para despertar su creatividad, aprovechar su contextura y emprender como modelo y diseñadora de ropa deportiva.

‘‘En este momento abrazo el éxito y siento que estoy en uno de los momentos más plenos de mi vida, tal vez no estoy aún donde quiero llegar, tal vez todavía no he llegado a la meta final, pero si te puedo decir que la paz, la tranquilidad, la plenitud y la felicidad que me abraza a mí en este momento no tiene explicación alguna’’.

Ella es Nelly León o la osa como la conocen en redes sociales, con 34 años de vida y muchos sueños por delante.

