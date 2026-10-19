Museo Nacional y San Andrés: polémica por piezas retiradas y nuevas alertas sobre posibles vínculos contractuales

El retiro de algunas piezas de las muestras del Museo Nacional volvió a encender el debate sobre la memoria histórica y la representación de la historia colombiana en los espacios culturales del país.

Sin embargo, expertos, historiadores y visitantes frecuentes aseguran que la discusión va más allá de las recientes controversias y advierten que desde hace varios años se han retirado, guardado o dejado de exhibir documentos y objetos considerados fundamentales para comprender distintos episodios de la historia nacional.

Según estas voces, hasta hace cerca de cuatro años permanecían en exhibición documentos originales de las constituciones colombianas, elementos relacionados con la Conspiración Septembrina y los atentados contra Simón Bolívar, así como piezas que explicaban la influencia del gobierno de Francisco de Paula Santander en el sistema educativo.

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También habrían desaparecido de las salas documentos de la Patria Boba, la hegemonía conservadora, la pérdida de Panamá, el Frente Nacional, la Guerra de los Mil Días, la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, la Revolución de los Comuneros, el periodo virreinal y la expulsión de los jesuitas.

Cuestionamientos por la memoria histórica

Las críticas también han alcanzado otras piezas emblemáticas. Entre ellas, la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre realizada por Antonio Nariño, que, según algunas versiones conocidas recientemente, tampoco estaba visible durante una visita al museo.

Para quienes cuestionan estos cambios, la discusión sobre las narrativas históricas debe incluir no solo las piezas retiradas recientemente, sino también una revisión más amplia sobre la transformación de las colecciones exhibidas y el impacto que eso tendría en la construcción de la memoria institucional del país.