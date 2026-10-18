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Museos de arte moderno y la ICOM rechazan el desmonte de piezas en el Museo Nacional

La polémica por el retiro de más de 30 piezas de una exposición en el Museo Nacional se dio a raíz de una orden presidencial al Ministerio de Cultura.

Noticias RCN

octubre 18 de 2026
02:23 p. m.
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Continúa la polémica por el retiro de más de 30 piezas entregadas por organizaciones de la sociedad civil a una exposición del Museo Nacional, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara al Ministerio de Cultura el desmonte de cualquier “oda al terrorismo”.

Esta vez, seis museos de arte moderno del país y la ICOM cuestionaron la medida y pidieron respetar la autonomía de estas instituciones.

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En el Concejo de Bogotá, la orden también ha sido objeto de debate, pues hay sectores que defienden el retiro de las obras, aun cuando estas no fueron puestas ni donadas por ningún gobierno anterior.

ICOM y museos de arte moderno pide garantías para la preservación de la memoria

Tras las manifestaciones realizadas el pasado sábado 17 de octubre en frente del Museo Nacional, en Bogotá, el Consejo Internacional de Museos de Colombia se pronunció sobre la decisión adoptada por el Ministerio de Culturas de retirar 30 piezas y objetos de una exposición.

En una carta abierta, el ICOM resaló la importancia de los museos como “depositarios de la memoria de los pueblos y escudos de la identidad, las expresiones y la historia”.

Además, la organización exigió que se garantice la protección del patrimonio y la independencia curatorial de la institución, reiterando que las decisiones tomadas por el Mincultura han generado “confusión, sensación de inestabilidad, autoritarismo e irrespeto por la libertad de expresión, además de temor en el ámbito cultural colombiano”.

Por su parte los museos de arte moderno de Colombia también expresaron su preocupación en un comunicado conjunto, respecto al retiro de obras por razones ideológicas, señalando que esta decisión “empobrece nuestra capacidad de comprendernos como sociedad”.

“Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, sin imponer una versión que suprima las demás”, incluyó el comunicado.

Voces en el Concejo de Bogotá también rechazan la medida

Entretanto, en el Concejo de Bogotá se discuten varios puntos de vista frente a lo sucedido.

Algunos de los cabildantes denuncian que es equivocado querer borrar la historia del país por diferencias ideológicas, asegurando que las víctimas de la Unión Patriótica y los procesos para lograr la constitución del 91 también merecen un lugar en la memoria.

Además, varios concejales sostienen que el Museo Nacional debe cumplir con la misión de garantizar la preservación de la memoria diversa de los colombianos.

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