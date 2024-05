"Ni siquiera está contratada en su totalidad de la red primaria de atención": Fecode sobre nuevo modelo de salud

Los profesores viven un viacrucis por cuenta del nuevo modelo de salud, por ello, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) citó para el miércoles 29 de mayo una junta nacional extraordinaria para evaluar la crítica situación.

Entre tanto, la Presidencia tras una reunión con miembros del Fomag afirmó que se llegó a un 94% de avance en la atención primaria; a su vez, se informó que el nuevo modelo se encuentra en una transición de tres meses.

“El modelo se encuentra en periodo de transición por tres meses y, de acuerdo con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se llegó ya a un 94% de avance en la atención primaria”, escribió en la red social X.

En diálogo con Noticias RCN, Victoria Avendaño, dirigente de Fecode, aseguró que el avance es ninguno. Dijo que la red primaria no está contratada en su totalidad y la situación actual es muy difícil para la prestación del servicio de salud.

¿Está funcionando el nuevo sistema de salud para los maestros?

No conozco las cifras y las declaraciones que dio el presidente frente a ese 90% de solucionado, pero si realmente ellos están planteando eso creo que no se han dado a la tarea, como no las estamos dando desde el Comité Ejecutivo de Fecode, en donde cada uno de nosotros se ha ido a visitar las regiones para evidenciar realmente lo que está pasando y el balance es lamentable.

Los avances han sido prácticamente ninguno, muy lentos. Es que ni siquiera está contratada en su totalidad de la red primaria de atención en salud para los maestros y sus beneficiarios, mucho menos la red complementaria que ellos han llamado o lo que tiene que ver con atención en niveles superiores cuando hay pacientes que necesitan una atención urgente porque tienen enfermedades crónicas, catastróficas e incluso VIH.

Como ellos lo plantean y su informe estadístico para mirar el perfil que tenemos quienes estamos afiliados al Fomag, en donde hay más de 300.000 enfermos crónicos y catastróficos y que hoy precisamente la dificultad que tenemos es que no solamente no hay atención, no hay continuidad de sus citas médicas de control, pero tampoco hay entrega de medicamentos que tengan que ver con paliar un poco esa enfermedad que ellos vienen padeciendo.

La negación de la prestación del servicio nuestra viene desde hace mucho, pero en este momento estamos supremamente caóticos, estamos en una situación muy muy difícil de en la prestación del servicio médico. Creemos, yo particularmente lo he venido planteando, es un atentado contra la salud y la vida de los maestros y sus beneficiarios.

¿Qué van a proponer y con quién se van a reunir a ver si esta crisis tiene solución?

Nosotros estamos visitando las regiones, el Comité Ejecutivo en pleno lo trasladamos a cada uno de los departamentos de Colombia y tenemos ya un informe, pero queremos hacer una Junta Nacional para que sean los mismos directivos departamentales los que nos cuenten cómo ven ellos la situación y dependiendo de eso se tomarán algunas decisiones.

Yo no podría adelantarles qué decisión iremos a tomar, pero si de mí se tratara, se convocaría una gran actividad de movilización nacional porque tenemos que exigirle al Gobierno y a la Fiduprevisora que realmente resuelva de una vez por todas. ¿Cómo lo van a hacer? pues ellos tienen los mecanismos para hacerlo.

Nosotros lo que estamos diciendo es que hoy exigimos que se resuelva el problema de la contratación de las IPS de todos los niveles, que se resuelva el problema de las sedes administrativas exclusivas porque es que el problema es que en cada uno de los departamentos no hay una sede administrativa en donde puedan ir los maestros a que les resuelvan sus problemas.

No existe todavía la contratación de la totalidad de los de las droguerías para la entrega de medicamentos de todos los niveles también. Estamos en una situación supremamente complicada porque todo lo tienen centralizado y aquí no funciona prácticamente nada.

Las personas que tienen incapacidades y que están en valoraciones para pensión por invalidez están en serias dificultades porque hoy están ad portas de declararlos en subsistentes porque no tenemos a dónde les refrenden realmente sus incapacidades para continuar con ellas y dado que sus enfermedades no les permite regresar a la institución educativa.