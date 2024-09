Crisis energética a la vista: embalses en el país caen por debajo del 50%

La operadora del sistema eléctrico interconectado de Colombia, XM, ha lanzado una alerta crítica: los niveles de los embalses del país han caído por debajo del 50%, generando una situación de preocupación profunda entre los gremios energéticos.

La temporada de lluvias, que debía estar en su apogeo debido al fenómeno de La Niña, no ha cumplido con las expectativas, lo que podría desatar una crisis energética hacia el cierre de año.

Con una nueva temporada seca en el horizonte y la escasez de gas complicando aún más el panorama, Colombia podría verse obligada a depender de las plantas térmicas para evitar un colapso del suministro eléctrico.

La situación de los embalses es grave. Los niveles de agua, que deberían estar aumentando en esta época del año, no lo están haciendo a la velocidad esperada.

Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), expresó la inquietud del sector ante la falta de lluvias:

No está lloviendo, deberíamos estar en fenómeno de La Niña, no se ha materializado el fenómeno de La Niña, esto quiere decir que los embalses no se están llenando a la velocidad en la que deberían estarse llenando y que tenemos que empezar a ahorrar agua para este diciembre.