"No es imposible vivir el sueño del tenis": Camila Osorio, campeona de la Copa Colsanitas 2024

La tenista colombiana María Camila Osorio hizo historia y ganó su segunda Copa Colsanitas tras vencer en la final a la checa Marie Bouzková. En A lo que vinimos de Noticias RCN, con Johana Amaya, hablamos con la deportista sobre esta gran hazaña y lo que ella representa para las futuras deportistas.

Qué orgullo que hayas logrado este triunfo, para ti y para el país

“Para mí es un orgullo poder representar a mi país. Cuando hago las cosas bien, poco a poco he ido cumpliendo esos objetivos que me he planteado, así que feliz que lograr este último título. Estoy teniendo buenos resultados. Sé que el camino es largo, pero espero seguir haciéndolo bien”.

¿Cómo fue arrancar en este deporte?

"Al principio siempre cuesta empezar en un país donde no hay tantas oportunidades en cuanto al tenis como en otros lugares. No hay tantos torneos, no hay tanta visibilidad, a veces no hay tanto apoyo y cuando se empieza no es fácil conseguir apoyo; pero creo que no es imposible vivir el sueño del tenis”.

Eres ejemplo de dedicación, disciplina y seriedad para muchos jóvenes que ven su futuro en el deporte

“Espero serlo y cada vez que entro a una cancha y compito trato de serlo, porque sé que hay niños y niñas que puede que me estén viendo y tal vez quieran intentar jugar tenis por mí o para ser como yo. Yo fui una de esas niñas al principio y veía a otras jugadoras jugar esos torneos. Cuando entro a una cancha, trato de ser ejemplo y hacer las cosas bien. Trato de mostrar mi felicidad y mi alegría con las personas”.

Queremos resaltar a esas mujeres empoderadas en todos los escenarios y en el deportivo sí que estamos viendo muchas protagonistas. Una de ellas, eres tú

“Lo que hacemos las deportistas en el país es cada vez más increíble. Yo las admiro y las trato de seguir a todas porque es maravilloso el camino que hemos labrado y todo lo que se ha alcanzado en todas las disciplinas. Me gustaría que se pudieran mostrar un poco más todos esos logros que se han alcanzado. Admiro a cada una de las atletas que han sacado la cara por el país y que nos han representado. Me representan y son un orgullo”.