"Volví a disfrutar del tenis": Camila Osorio, tras ganar la Copa Colsanitas Zurich 2024

El domingo pasado, Camila Osorio le dio el séptimo título a Colombia en el WTA 250 de Bogotá, conocido como la Copa Colsanitas Zurich por cuestiones de patrocinio. La tenista cucuteña venció a Marie Bouzková por 6-3 y 7-6 (5), resultado que le permitió volver a coronarse en el Country Club de Bogotá. La local no ocultó su emoción por lo conseguido; sin embargo, no se conforma y va a ir por más logros en su prometedora carrera.

Osorio, quien en el último tiempo batalló con varias lesiones, nunca se rindió y llegó a la capital con la convicción de repetir la gesta que había protagonizado en 2021, cuando levantó el trofeo de campeón tras vencer a Tamara Zidanšek por 5-7, 6-3 y 6-4. Recordemos que en 2022 llegó hasta las semifinales donde sufrió molestias físicas en su duelo contra Laura Pigossi; mientras que en 2023 se tuvo que 'bajar' del certamen.

En la edición 26 del certamen, 'Cami' fue de menos a más y logró su segundo título en el circuito WTA. Venció a Marina Stakusic, Anca Todoni y Tatjana Maria (quien se había quedado con las últimas dos versiones en Bogotá). En la final fue superior que la siembra 1 del torneo y celebró en la Cancha Principal, tras 1 hora y 55 minutos.

Su conquista le permitió pasar del puesto 85 al 63 en el escalafón global, quedando a 30 casillas de igualar su mejor estatus. Además, reclamó un cheque por $35,250 dólares (más de 133 millones de pesos).

Camila Osorio describió su "lucha"

"He estado luchando mucho en los últimos años con lesiones y otras cosas. Pero ahora que conseguí mi segundo título, es una sensación increíble para mí, y también un alivio. Sé que necesito seguir trabajando más duro. Hay otras cosas que todavía quiero hacer en el tenis", empezó diciendo con 'WTA Insider'.

"Todo encajó después del partido contra Tatjana (Maria) porque ella me venció en Australia y antes era campeona y me venció 6-1 en el primer set. La afición colombiana me ayudó durante toda la semana. Siempre estuvieron animándome, dándome vibraciones positivas".

Camila Osorio comparó la final en Bogotá con la Monterrey

"Esta semana simplemente disfruté estar aquí y poder jugar en casa. Hace dos años quería ganar pero sentí mucha presión porque quería hacerlo bien y lo hice bien la semana anterior en Monterrey. Esta vez fue diferente. Volví a disfrutar del tenis", concluyó.