¿Energía o medioambiente? Nuevas manifestaciones en contra del fracking en Colombia

Un día después que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) diera vía libre al proyecto piloto de fracking, en el municipio de Puerto Wilches, Santander, colectivos de pescadores, ciudadanos y defensores del medio ambiente se manifestaron de forma pacífica por las principales rutas de Barrancabermeja, rechazando la decisión del Gobierno Nacional.

Aunque algunos sectores antifracking han declarado que este aval se dio en medio de un afán por otorgar estas licencias, antes de concluir el periodo del actual Gobierno de Iván Duque, el director del ANLA, Rodrigo Suarez aseguró que este es un proyecto que lleva más de tres años en planeación, investigación y creación de estrategias para reducir el impacto ambiental.

¿Existe una viabilidad ambiental?

Los proyectos de investigación que requieren licencias ambientales deben cumplir con unos requisitos definidos por el Ministerio de Ambiente, y partir de estos se realiza una capacitación de profesionales para entender las preocupaciones de la comunidad, no sólo en materia de garantías sino en reparación y mitigación del impacto. Al cumplir con estos procesos es que se determina que el proyecto de exploración liderado por la empresa Ecopetrol puede iniciar su ejecución.

Versiones contradictorias

Suarez, en una entrevista otorgada a Blu Radio, aseguró que hubo un acercamiento con la comunidad del departamento, especialmente con los colectivos de pesca para socializar el proyecto. Sin embargo, tanto la gobernación departamental, como la ciudadanía en las reclamaciones de las movilizaciones recalcan que no se tuvo en cuenta las consideraciones otorgadas no solo por ellos sino por la Procuraduría Nacional, que sugirió no otorgar dicho permiso.

Otra preocupación de la comunidad es la utilización de grandes cantidades de agua, necesarias para este procedimiento, según indica el portavoz del ANLA, en esta ocasión el líquido que hará parte del proceso de extracción es totalmente fuera del consumo humano. Además, aseguró que esta si es reutilizable entre un 60 y un 90 por ciento. Sin embargo, esta información contrasta con estudios científicos, que han demostrado que, por la cantidad de químicos utilizados en este proceso, el agua queda en un estado altamente tóxico y además tiende a contaminar otras zonas acuíferas.