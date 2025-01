Nuevas medidas para frenar la explotación de animales con fines turísticos en Bogotá

Con el firme compromiso de consolidar un turismo responsable y sostenible, la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo (IDT) han lanzado la campaña de sensibilización: “Los animales no son atracciones turísticas”, una estrategia para fomentar el respeto hacia los animales y desalentar actividades que impliquen su uso o explotación.

La iniciativa tiene como objetivo principal educar a turistas nacionales e internacionales, así como a prestadores de servicios turísticos, sobre la importancia del bienestar animal y las alternativas responsables en la experiencia de viaje.

"Desde la Oficina de Turismo de Bogotá reiteramos nuestro compromiso con un turismo responsable y enviamos un mensaje claro: en Bogotá no es aceptable el uso de animales en actividades turísticas", afirmó Andrés Santamaría, director del IDT.

Las medidas para controlar el uso de animales para actividades turísticas

Uno de las principales acciones por parte de las autoridades ha sido el incremento de los operativos en la localidad de La Candelaria, en donde regularmente hacen uso de llamas para ofrecer fotografías y paseos.

"Estamos haciendo operativos orientados a evitar su uso con fines comerciales. No al maltrato, no a la explotación, no a las largas jornadas ni a la falta de cuidados adecuados", comentó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.

Adicionalmente, invitan a la ciudadanía a que denuncien estas actividades que exponen a los animales a posibles casos de maltrato. Los reportes se deben realizar a través de:

• Línea contra el maltrato animal 01 8000 115 161.

• En caso de que el maltrato esté ocurriendo en flagrancia o el animal se encuentre en una urgencia vital, puede comunicarse con la Línea de Emergencias 123.

• Por medio del correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co

• El Sistema Bogotá Te Escucha en donde se pueden adjuntar fotos y/o videos como evidencia.

El caso de Luna, la llama que se habría desplomado en pleno centro de Bogotá

En un operativo adelantado en la Plaza de Bolívar sobre la presunta muerte de una llama, se desmintió su fallecimiento y se logró rescatar a este animal y a otro de la misma especie, quienes presuntamente eran explotadas con fines turísticos.

Ambos animales fueron trasladados a un centro especializado del IDPYBA, donde reciben atención médica integral para determinar su estado de salud y necesidades futuras.