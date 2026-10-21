Nuevo luto en la familia de Yeison Jiménez: falleció el padre de Sonia Restrepo

Hay un nuevo luto en la familia de Yeison Jiménez tras confirmarse el fallecimiento de José Sigifredo Restrepo, padre de Sonia Restrepo, la esposa del reconocido artista de música popular que falleció en un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

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Así lo confirmó Geimar Restrepo, uno de los hijos de José Sigifredo, a través de su cuenta de Instagram. El cuñado de Yeison Jiménez publicó un emotivo mensaje de despedida para su padre acompañado de una fotografía junto a él.

Vuela alto, papá. Te voy a extrañar mucho, mi viejo"

¿Qué se sabe sobre la muerte del padre de Sonia Restrepo?

De acuerdo a lo informado por el diario La Patria de Manizales, el hombre de 59 años fue hallado sin vida en zona rural del municipio de Pensilvania, Caldas en la mañana de este 21 de octubre. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos tras un reporte ciudadano.

Sin embargo, no se conocen mayores detalles sobre las causas de la muerte, por lo que se espera que en las próximas horas, la familia Restrepo emita un comunicado oficial al respecto.

Sonia Restrepo perdió a su esposo Yeison Jiménez el pasado 10 de agosto, luego de que el avión donde se transportaba el artista junto a varios integrantes de su equipo de trabajo sufriera un accidente aéreo en el municipio de Paipa, Boyacá. Ahora, llega una nueva noticia que golpea con fuerza a la familia.

Lina Jiménez compartió sentido mensaje

A través de una publicación en sus historia de Instagram, Lina Jiménez, hermana de Yeison y cuñada de Sonia Restrepo, compartió un sentido mensaje para la familia tras el fallecimiento de José Sigifredo Restrepo.