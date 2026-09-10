Sonia Restrepo habló del artista que continuará el legado de Yeison Jiménez

Sonia Restrepo se pronunció sobre Cristian Vélez, el artista elegido para convertirse en la nueva voz de La Banda del Aventurero y continuar el legado musical de Yeison Jiménez, ocho meses después de la muerte del cantante.

La elección se conoció este 10 de septiembre, una fecha especialmente significativa para los seguidores del artista manzanareño, y contó con la participación de Sonia durante la decisión final.

¿Qué dijo Sonia Restrepo sobre Cristian Vélez?

La pareja de Yeison Jiménez hizo parte del proceso de selección que terminó con Cristian Vélez como el artista que asumirá la voz principal de La Banda del Aventurero.

La decisión no estuvo exenta de polémica. Desde que la agrupación anunció que realizaría un concurso para encontrar a una nueva voz, algunos seguidores cuestionaron la idea y consideraron que podía afectar el legado del cantante.

Ante esas críticas, el equipo de Yeison había explicado que el objetivo nunca fue encontrar a un imitador, sino a un artista capaz de continuar el proyecto musical construido por el intérprete de música popular.

Después de meses de casting y audiciones, Vélez quedó entre los tres finalistas y finalmente recibió el respaldo para asumir este nuevo reto.

Sonia, quien participó directamente en la elección, destacó que el proceso estuvo marcado por el respeto hacia la memoria de su esposo.

Se hizo con mucho amor y profundo respeto por mi esposito Yeison Jiménez y su memoria.

La declaración deja ver el significado que tiene para ella entregar la confianza a una nueva persona para continuar un proyecto que estuvo estrechamente ligado a la carrera de Yeison.

¿Por qué Cristian Vélez fue elegido como la nueva voz?

La Banda del Aventurero mostró en sus redes sociales parte del proceso que llevó a la elección de Cristian Vélez. El joven aseguró que creció escuchando la música de Yeison Jiménez, una conexión que ahora tendrá un nuevo capítulo al convertirse en la voz de la agrupación.

Sonia también explicó que la intención detrás de esta decisión es mantener vigente la música del artista y permitir que sus canciones continúen llegando a nuevos públicos.

Es algo que estamos haciendo con la idea que su legado no muera y que la gente siga disfrutando de sus hermosas letras y que llegue a cada rincón de Colombia y otras partes del mundo, mencionó.

La llegada de Vélez abre así una nueva etapa para La Banda del Aventurero, mientras los seguidores de Yeison Jiménez reaccionan a la elección y debaten en redes sobre el futuro del proyecto musical.

Para Sonia Restrepo, sin embargo, el mensaje es claro: la intención no es reemplazar a Yeison Jiménez, sino mantener vivo su legado a través de su música.