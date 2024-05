“$200.000 millones tenían propietario”: Olmedo López da detalles sobre corrupción en la UNGRD

El escándalo de los carrotanques adquiridos por la UNGRD para llevar agua a La Guajira se ha convertido en lo que podría ser uno de los más graves casos de corrupción durante los últimos años en el país.

Uno de los protagonistas de este caso es el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, quien ha asegurado estar dispuesto a contar su verdad sobre lo sucedido.

En entrevista con Noticias RCN, el exdirector de la Unidad le puso números al caso de corrupción en la entidad. Por primera vez, habló de este tema y la cifra que soltó supera todo lo que se había dicho hasta ahora.

Usted ha transitado por la izquierda durante muchos años, ¿cómo llegó a la UNGRD?

Son 32 años militando siempre en la izquierda democrática, aclarando que no comparto todas las formas de lucha, convencido de que construir la paz es necesario, luchando para llegar al poder, como construir desde Antioquia caminos para llegar a ese propósito. En uno de esos caminos nos encontramos con el presidente, entonces senador, desde los inicios del Polo Democrático.

¿Qué se encontró cuando llegó a la Unidad y cómo terminó metido en actos de corrupción?

Le fallamos a Colombia y a los más pobres. Un grupo reducido del que lógicamente no hace parte el presidente. Él no conocía y creo que no conoce muchos de los detalles. Pero le fallamos a Colombia, creo que el Pacto, esa coalición, se construyó de manera amplia y recogió a sectores de la vieja política tradicional colombiana y desafortunadamente quienes llegamos nuevos nos recogimos en unas políticas perversas que le quiero contar al país.

¿Cómo se dan los primeros hechos que hoy son materia de investigación?

Será la Fiscalía, los jueces y la Corte, porque aquí hay aforados, quienes determinen la dimensión que hoy tengo que calificar como hechos horribles para el país, y habrá que remitirnos a septiembre del 2022, época preelectoral.

Ese proceso se intensifica y se reciben órdenes que yo transmití, en el noviembre y diciembre.

¿Quién daba las órdenes?

Hace parte de la matriz de colaboración que esperamos entregarle a la Fiscalía General de la Nación y que recoge un número importante de aforados y congresistas. Los hechos se conocerán. Hoy estoy preocupado por mi seguridad, la de mi familia y la de todo el entorno que está en este proceso.

¿Carlos Ramón González tiene algo que ver?

Era un cónclave que no inició como cónclave. Fue una orden que se recibió y se transmitió. Pero en noviembre se convirtió en un cónclave de directivos, algunos ministros muy importantes, pueden ser cinco personas. Allí, se ha especulado mucho, pero hay un ministro que tiene mucho que contarle al país. No se puede apartar al ministro de la política de Colombia.

¿Qué tan implicado está el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco?

A él le recibí la UNGRD, él estuvo un mes allí. Mi primera denuncia en Fiscalía tiene que ver con un maletín que estuvo en ese mes. El ministro Velasco deberá contarle mucho al país; él y otros directivos.

Era un maletín con $500 millones, ¿el ministro sabía que esa plata provenía de actividades non sanctas?

Yo lo único que hice fue interponer la denuncia cuando conocí el hecho y saqué de la entidad al funcionario que era propietario del maletín, a quien el doctor Velasco posesionó como subdirector.

¿A qué se refiere cuando dice que el ministro tiene mucho que contarle al país?

Es que existe, y eso fue lo que nos permeó como coalición, una mezcla de un número importante de sectores que vienen de la vieja política. Hoy el que maneja las relaciones políticas es directamente el ministro.

En la izquierda transitamos muchos y creo que no fui el único que me equivoqué. El llamado a otros compañeros es a que contemos la verdad (…) La forma escogida para concertar acuerdos en el Congreso de la República, no corresponden.

¿Le da miedo hablar de Carlos Ramón González?

No es Carlos Ramón González, son las mismas garantías. Creo que al país le sirvo hoy más vivo que muerto. Tampoco le sirvo convirtiéndome en un preso más en una cárcel. Estoy dispuesto a contar la verdad de lo que vi, lo que presencié, las órdenes que transmití y los detalles de como un subalterno cumplía las instrucciones.

Yo vengo de un movimiento de izquierda progresista, donde recibimos órdenes y a veces no se revisan qué tipo de órdenes.

¿Usted no tenía voluntad para retirarse del cargo antes de cometer delitos?

Yo llegué a una primera reunión, allí lo que sentí es que legué a recibir una orden que había que cumplir. Cuando el país conozca esa verdad, la Fiscalía y la honorable Corte, el país podrá entrar a calificar la dimensión de la orden y lo que estaba en juego para el país.

¿Qué papel jugó Sandra Ortiz en todo esto?

Sandra y Sneyder, el subdirector, jugaron un papel de mensajeros. Tanto ella como él, cumplieron órdenes como yo.

¿Órdenes que incluían, en su caso, reunirse con Andrés Calle e Iván Name?

Yo me reuní con ambos personalmente, con el senador y presidente Iván Name y con Andrés Calle.

Era época preelectoral, solo asistí allí porque recibí la orden de atenderlos a los dos.

¿De qué hablaban?

Lo que el país conoce. Tres mil millones para el doctor Name y mil para el representante y presidente de la Cámara, Andrés Calle.

¿Eso es verdad? ¿Existen pruebas?

Eso es verdad y existen varias formas de probarlo.

Los dineros se entregaron, yo mismo hice parte de la primera entrega, cuando llevé y presenté al funcionario de la UNGRD que continuaría el proceso.

¿A quién le entregaba la plata?

El director hizo parte de la reunión en donde se dio la entrega.

¿Vio que se les entregara la plata en efectivo?

¿Al sitio donde se llevó el efectivo? Sí

¿No fue la única plata que le entregaron a Iván Name y Andrés Calle?

A esos dos personajes se les entregó exactamente una cifra que suma $4.000 millones, no fue más recurso.

¿Para qué se entregaba esa plata?

Era época de campaña, época preelectoral, y ambos tenían familia de candidatos en los territorios, en Bogotá y Córdoba.

Ayúdenos a entender lo de Iván Name, que parecía un férreo opositor al Gobierno Petro…

Cuando la matriz completa de principio de oportunidad se conozca, el país se va a sorprender con otros nombres de congresistas y se preguntarán por qué si actuaban incluso más radical que el senador Name.

¿Quiénes son?

El representante a la Cámara, Manzur, que es quien preside la Comisión de Acusaciones.

¿Cómo funcionaba la cosa con Manzur?

Más que con Manzur, cómo funcionaba la cosa. Usted normalmente conoce a un vocero y ya él se encarga, o se delega a un funcionario de la entidad para que se entienda con él.

Ese vocero puede ser una mezcla, e incluye a congresistas de oposición al Gobierno.

¿Usted se reunió directamente con Manzur?

Estuve en la reunión en donde se dio la instrucción de que él era el hombre con el que se tenía que conversar.

¿Qué le dieron?

La agenda se concentra fundamentalmente en entregar contratos de obras de infraestructura en los territorios. Los detalles hacen parte del proceso de colaboración que, en su momento, el país conocerá.

Hoy temo por mi vida, recuerdo una frase de campaña que decía: "en este país la clase política ha tenido tanto poder que un día derrotó a la mafia".

Lo que le cuento al país no lo hago porque me hayan presionado, porque hayan llegado ofertas; no hago parte de ningún proceso maquiavélico, oscuro, mucho menos voy a prestarme para un golpe blando, es la verdad.

¿Esas prebendas a Manzur tienen que ver con los procesos en contra del presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación?

No hacen parte de eso, porque tengo claridad sobre qué proceso adelantó Manzur más otros congresistas, y qué era lo que se estaba pagando a cambio de un favor.

¿Por dónde va la cosa?

De las comisiones que él hace parte (…) Yo recibía instrucciones de quienes buscaban que se aprobaran cosas que uno dice “increíble que cobren por eso. Pero la forma en la que elige el país los cargos de elección, donde se gastan miles de millones de pesos que superan abismalmente los ingresos que reciben los cuatro años que están allí, hacen que lleguen llenos de deudas y compromisos y ahí nace la corrupción histórica.

¿Es verdad que el presidente no sabía?

En el caso de la Unidad Nacional, directamente no sabía, tengo que dar fe de eso. Yo asistía periódicamente a los consejos de ministros y allí nunca se tocó tema alguno. Sí existía el cónclave en el que se compartió la preocupación de que las cosas no caminaran, peor fue de quienes estábamos en la pequeña reunión.

¿Está seguro de que quiénes daban las órdenes no hablaban de eso con el presidente?

Conozco al presidente mucho más, por eso me duele tanto lo que hicimos, porque lo conozco mucho más que quienes estaban en el cónclave.

¿Quién dio la orden?

Es fundamental lo que insisto al país y es el acuerdo, tenemos toda la disposición de contar la verdad que va más allá de los carrotanques, eso apenas es una parte de la verdad, tampoco es cierto todo lo que se ve en los medios, faltan verdades y nombres por contarse.

Si uno pudiera ponerle números a este caso, ¿de cuánta plata estamos hablando?

Estamos hablando de $180.000 millones comprometidos en proyectos para beneficiar congresistas en contratos. Y otro tanto separado para la agenda del año. En total la cifra ascendía a $380.000 millones.

Los otros $200.000 millones tenían propietarios. Uno de los que daba las órdenes dijo: “esos son míos”.

¿Quién?

Hace parte de ese proceso.

Quisiera contar más (…) El país entero está a la espera, yo he sido muy prudente al salir a los medios, no me he ido del país como muchos decían, pero con mucho miedo. Lo mío va más allá de la colaboración, cuando usted viene 32 años por una misma línea y sucede esto, se presta para estas cosas pensando que es un camino y es traición.

Vengo de un esquema donde se reciben órdenes y se cumplen, pero más que una colaboración es traición para la estructura a la que pertenecí.

¿Un miembro del alto Gobierno le dijo que los $200.000 millones eran para él?

No para él, sino que iba a disponer de eso.

¿Qué tan cercano al presidente es ese funcionario?

El país se sorprenderá, porque ese cónclave es de un alto nivel. La verdad yo llegué allá a recibir órdenes, se imagina usted el nivel de la reunión.

¿Hay solo hombres o también mujeres?

Es un círculo pequeño de ministros y algunos directivos, pero con capacidad de dar órdenes.

¿El ministro de Hacienda también tiene qué contarle al país?

Los demás nombres también hacen parte de la matriz de colaboración. Hay muchas especulaciones, se habla de políticos que ni siquiera conozco, que no estuvieron en esto, hay una clase política que se está aprovechando para sacar nombres que no tienen nada que ver.

Estuve en las reuniones y puedo dar fe, como testigo, de lo que se hizo.

¿De lo que no hay duda es de que Iván Name y Andrés Calle están en estos hechos de corrupción?

Yo estuve en el desayuno y ellos también, es un hecho real, cierto, sucedió. Hay que reconocerlo y pedirle perdón al país, es indiscutible. Desconocer la verdad sería admitir que no hay que arrepentirse, yo estoy arrepentido.

¿De qué partido hacen parte esos voceros?

Los implicados son del color del arcoíris. Partidos cuyos jefes políticos nacionales tienen una línea dura contra el Gobierno. Hay directivos y congresistas de sus entrañas, muy cercanos a esos altos presidentes que tienen una posición fuerte contra el Gobierno.

¿Qué tanta injerencia tenía Nicolás Petro en la UNGRD?

Yo vine a conocer lo del abogado Iván Alfaro este mes, por el anuncio de Carrillo. Lo de las hojas de vida, estuvimos en Antioquia en el mismo círculo de campaña del entonces candidato Gustavo Petro, y lo que hice fue llevarme a algunos antioqueños a trabajar y a otros compañeros de otros departamentos, pero que vivían allá.

¿Antioqueños de la línea de Daniel Quintero?

Con Daniel tuve todas las diferencias cuando fue alcalde. Le acompañé en su campaña, pero a pesar de eso no tuve un vigilante en su gobierno, pero sí inmensas diferencias.

Pero sí hay una cuota de Quintero en la Unidad de Gestión del Riesgo…

Él había perdido las elecciones, había renunciado un grupo importante de gente que le colaboró a Quintero, pero que estuvo en la campaña del 2018 de Petro y se incorporó a la campaña (del 2022). Es a ese grupo que se refiere, porque me acompañaron algunos.

Eran compañeros de campaña en Antioquia desde el proceso del 2018.

¿Usted tuvo alguna insinuación o desvío de recursos por parte del hijo del presidente?

No, conozco muy poco a Nicolás, no creo que el país deba estigmatizar a la comunidad de Córdoba o Ciénaga de Oro.

¿Usted se quedó con plata de este festín de corrupción? ¿Estaría dispuesto a devolverla?

Lo de los $4.000 millones corresponde a dos órdenes. Pero en realidad fueron tres, que tenían otra destinación, pero fue una orden y son recursos públicos. El director está dispuesto claro a reconocer las órdenes y acatar lo que la justicia colombiana diga.

¿O sea que sí devolvería la plata?

Sí porque fue una orden que me nació a mí, no recibí instrucciones, sentí que era necesario, la di, la acataron y tengo que hacer el ejercicio de reintegrar ese recurso de una orden que di.

¿Quién cree que está detrás de las amenazas en su contra?

Implica a un número importante de aforados. Cualquiera de ellos o cualquiera que se sienta afectado en sus intereses. Lo claro es que la verdad duele, pero hay que asumirla.

¿Ha recibido mensajes directos o indirectos para que guarde silencio?

Hay hechos. Los hombres armados en el apartamento del abogado, el vigilante amordazado, mi casa en Medellín vandalizada, dos cajas fuertes de un tamaño gigante de uno de mis familiares se las llevaron, intimidaron al vigilante y la razón que dejaron es que era una venganza. ¿Cómo no sentir miedo cuando hay antecedentes?

¿Se han demorado la Fiscalía y la Corte Suprema en tomar decisiones?

Yo le agradezco a la fiscal general de la Nación por el esquema que tengo de testigo protegido, pero sí le pido que fortalezca ese esquema para mi familia, para todo el entorno y para quienes quieran contar la verdad sobre este proceso de los carrotanques que es un pedazo de la historia, que viví con evidencias, testigos, fechas, números y nombres que voy a entregar a la justicia.

¿No le parece que la mejor forma de resarcir al presidente es contar quienes son los funcionarios involucrados en esto?

En el listado que se entregará de principio de oportunidad a la Fiscalía (…) Más bien hago un llamado a los compañeros que hicieron parte de ese cónclave, a que reconsideren su posición y den un paso al costado, es lo mínimo en el arrepentimiento que debemos tener.

¿Cuántas personas hacían parte del cónclave?

Más que el número, es lo que representa, es de mucho poder.

¿Qué espera que le diga la justicia?

Espero que me escuchen con garantías, que incluyen la protección a mi vida, la de mi familia, de los involucrados en el proceso, mis abogados, eso espero. Que nos ayuden para que el país conozca toda la verdad y no solo lo de los carrotanques.

¿Qué otros casos de corrupción hay? ¿Por dónde más se iba la plata?

Lo que lamento es que hay muchas cortinas de humo, Meterse con la plata que iba en pequeñas cantidades a las acciones comunales, a territorios de damnificados, nos distraen del verdadero horror.

Lo de los carrotantes son $39.000 millones más IVA. Ahorita hablé de $380.000 millones, diez veces

el caso de los carrotanques.

Ahora van a hablar sobre qué pasó con los $500.000 del damnificado que se emitían a través del Banco Agrario, que si llegó o no. Cuando hay una corrupción real y cierta que se lleva la plata que los más pobres esperan que llegue.

¿Qué le dice a su esposa e hijos?

No pues imagínese, 32 años de una lucha que significó ausencia de familia, porque cuando usted camina en esto tantos años es lo primero que se afecta, porque hay sacrificios de tiempo. Y tiene espacio para mostrar lo que puede hacer y llega a un espacio en el que se deja coptar para defraudar al país y a la familia, a mostrar el anti-todo de lo que es y lo que era. Es muy duro.