Las razones por las que se cayó la tutela que impedía la extradición de 'Otoniel'

El pasado viernes, 29 de abril, se conoció la decisión de un magistrado del Consejo de Estado, la cual le ordenaba al presidente Iván Duque suspender la extradición de alias Otoniel a Estados Unidos, debido a una tutela interpuesta por las víctimas, justo cuando el traslado de este delincuente a prisión norteamericana estaba listo.

Sin embargo, fue el mismo magistrado del Consejo de Estado quien levantó este miércoles la medida cautelar que había ordenado, para de esta manera efectuar la extradición del líder del Clan del Golfo a EE. UU.

Razón por la que se cayó la tutela

El magistrado César Palomino determinó en su momento frenar la extradición de alias Otoniel a Estados Unidos, debido a que las víctimas aseguraron que habían agotado todas las instancias. No obstante, lo dicho no fue del todo cierto, pues la vía administrativa no fe agotada en su totalidad.

“Fue adoptada en atención al principio de lealtad procesal y de buena fe, en la medida en que se atendió lo dicho por los tutelantes, en el sentido de que se habían agotado todos los mecanismos administrativos y judiciales para cuestionar la orden de extradición del señor Úsuga David; situación que no resultó ser cierta”, se lee en el documento emitido por el Consejo de Estado.

Ante esta situación, el Consejo de Estado levantó la suspensión provisional, lo cual permitió que la ejecución de la extradición de Dairo Antonio Úsuga se activara y ejecutara, posteriormente.

A través de otro fallo, el Alto Tribunal negó la tutela por improcedente, pero le reconoció la Personería a uno de los abogados de alias Otoniel para garantizar su derecho a la comparecencia.