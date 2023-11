¿Otty Patiño dejará de ser jefe del equipo negociador del Gobierno con el ELN?

La designación de Otty Patiño como nuevo comisionado de Paz, quien remplazará a Danilo Rueda, ha generado todo tipo de reacciones respecto a los procesos y negociaciones de paz que ha venido adelantando el Gobierno con diferentes grupos armados.

Patiño se ha venido desempeñando como jefe del equipo negociador con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde que el presidente Gustavo Petro le encargó ese rol. Actualmente, esa es la negociación que más adelantada tiene el Gobierno en su política de paz total.

¿Otty Patiño dejará de ser jefe negociador del Gobierno con el ELN?

Aún no ha habido pronunciamiento del Gobierno sobre si Patiño dejará de ser el jefe del equipo negociador con esa guerrilla, sin embargo, se podría evaluar.

En medio del acto de conmemoración de la firma del acuerdo de paz, el senador y negociador del Gobierno con el ELN, Iván Cepeda, afirmó que, por ahora, Patiño seguirá siendo el jefe de esa delegación.

“Es Otty Patiño, vamos a ver qué dispone él, pero por ahora las cosas siguen tal cual”, afirmó Cepeda en declaraciones.

ELN reacciona a la salida de Danilo Rueda

El máximo comandante del ELN, ‘Antonio García’, reaccionó a la salida del excomisionado Rueda y cuestionó la negociación que ha hecho el Gobierno con el Estado Mayor Central, disidencia de las Farc liderada por ‘Iván Mordisco’.

“Danilo Rueda está pagando por la recocha de "paz" que armaron con "Mordisco””, afirmó ‘García’ en su cuenta de la red social X.

Expresidente Santos le envía mensaje a Otty Patiño

El expresidente Juan Manuel Santos se refirió a la designación de Patiño como comisionado de Paz y le sugirió que designe a una persona que se encargue únicamente de la implementación del acuerdo de paz con las antiguas Farc.

“Espero que el nuevo comisionado de Paz venga cargado de decretos y de presupuesto para volver a nombrar un responsable de la implementación que ha sido una de las graves fallas, no hay quien responda por la falta de implementación. No hay estructura, no hay presupuesto”, afirmó Santos.

El expresidente aseguró que esa persona deberá tener autoridad y autonomía sobre Patiño para trabajar en la implementación del acuerdo, petición que le iba a hacer al presidente Gustavo Petro en el acto, pero quien no asistió al evento.

“Por favor presidente Petro haga eso, que, con eso, usted va a pasar a la historia”, concluyó Santos.