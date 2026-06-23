Pacto Histórico anuncia una “nueva etapa” para trabajar en un frente amplio por la vida y las reformas

Tras conocer los resultados del preconteo de segunda vuelta, en la que Abelardo de la Espriella fue elegido presidente para el periodo 2026 – 2030, con 12.959.542 votos (49,66% de la votación), que le dieron ventaja sobre Iván Cepeda y sus 12.708.712 votos (48,70% de la votación), el Pacto Histórico anunció una nueva etapa de “construcción de táctica y estrategia política para la transformación democrática de Colombia”.

El partido de Gobierno agradeció a quienes creyeron en el programa de Iván Cepeda y Aída Quilcué y se comprometió a mantenerse activo “en defensa de los derechos conquistados, de las transformaciones en marcha y del futuro del país”.

Con eso en mente, invitó a sus partidarios a construir un gran Frente Amplio por la Vida, la Democracia, las Reformas Sociales, la Soberanía, la Paz y la Protección del Medio Ambiente”.

El Pacto Histórico se organiza de cara al siguiente Gobierno:

También anunciaron que en los próximos días convocarán a sus fuerzas sociales y políticas a una Gran Convención Nacional del Frente Amplio por la Vida, como escenario de encuentro, y adelantarán una campaña de afiliación y participación del Pacto Histórico, previo a su primer congreso como organización política.

Mientras, fortalecerán la organización y funcionamiento de su bancada que, con 25 escaños, será la más grande del Senado, para “consolidar un trabajo legislativo y de control político” articulado.

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¿Un llamado al Gobierno de De la Espriella?

Aunque el Pacto insiste en aceptar los resultados de segunda vuelta, únicamente cuando termine el proceso de escrutinio, la Registraduría informó que, finalizado el escrutinio de primer nivel, los resultados coincidieron en un 99,997% con los del preconteo.

Frente a un escenario en el que es poco probable que el presidente electo y su fórmula cambien, el Pacto insistió en que: “Nadie puede pretender imponer unilateralmente un proyecto de país ni gobernar ignorando a una fuerza democrática de esta magnitud. Colombia necesita diálogo nacional, respeto mutuo, garantías democráticas y soluciones a las profundas desigualdades que afectan a nuestro pueblo”.

Y reafirmó la invitación “serena y tranquila, pero firme y clara”, del senador Iván Cepeda “a un gran diálogo nacional de cara a construir un acuerdo democrático que permita construir país para todos y todas”.