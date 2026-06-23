Denuncian que solo hubo votos por un candidato en mesas de zonas donde hay grupos armados

El representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció supuestos hechos irregulares (voto fusil) en el desarrollo de la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio.

Forero señaló que, en aproximadamente 400 mesas de votación ubicadas en zonas con presencia de grupos armados, la totalidad de los votos fueron para un solo candidato: Iván Cepeda.

¿En cuántas mesas se dieron estos resultados?

La denuncia va de la mano con un informe del Instituto de Ciencia Política y la Fundación Colombia 2050, en el que se encontraron patrones atípicos de votación. Semanas atrás, también se había conocido el presunto constreñimiento de las disidencias en zonas de Cauca, Caquetá, Guaviare, entre otras.

Forero afirmó que la situación en las mesas se concentró en el Pacífico: “En lugares donde grupos armados ilegales tienen una fuerte presencia o un fuerte control territorial, lo que ha sucedido es que presionaron a la población para que votara por Cepeda”.

En la denuncia se especifica que en los 400 puestos no hubo votos en blanco ni menos por De la Espriella, el ganador de la contienda.

¿En qué regiones ocurrió?

Por su parte, el instituto presentó un análisis acerca de la incidencia del voto civil en la primera vuelta. Fueron identificados 504 puestos de votación con señales atípicas que registraron 361.313 votos. El dominio del candidato fue mayor al 83.62 %.

Estos hechos se dieron en los departamentos que históricamente han sido azotados por grupos armados, tales como Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo, Guaviare, Tolima, Antioquia, Norte de Santander y Santander.

Partiendo de la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo, se identificaron 1.534 puestos con anomalías. De estos, 584 fueron remitidos para que las autoridades tomaran cartas en el asunto.

“Reducir la libertad del voto a que los puestos hayan abierto, las mesas hayan funcionado o el voto sea secreto dentro de la urna desconoce cómo opera la coacción en los territorios: la presión puede ocurrir antes y después del sufragio”, sostuvo en su momento Carlos Augusto Chacón, director del instituto.