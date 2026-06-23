CANAL RCN
Colombia Video

Denuncian que solo hubo votos por un candidato en mesas de zonas donde hay grupos armados

La denuncia la presentó el representante Andrés Forero. Los votos se dieron principalmente en el Pacífico.

Noticias RCN

junio 23 de 2026
04:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció supuestos hechos irregulares (voto fusil) en el desarrollo de la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio.

Cepeda responde a la polémica frase de De la Espriella sobre que “'El Tigre' todavía puede morder más duro”: esto dijo
RELACIONADO

Cepeda responde a la polémica frase de De la Espriella sobre que “'El Tigre' todavía puede morder más duro”: esto dijo

Forero señaló que, en aproximadamente 400 mesas de votación ubicadas en zonas con presencia de grupos armados, la totalidad de los votos fueron para un solo candidato: Iván Cepeda.

¿En cuántas mesas se dieron estos resultados?

La denuncia va de la mano con un informe del Instituto de Ciencia Política y la Fundación Colombia 2050, en el que se encontraron patrones atípicos de votación. Semanas atrás, también se había conocido el presunto constreñimiento de las disidencias en zonas de Cauca, Caquetá, Guaviare, entre otras.

Forero afirmó que la situación en las mesas se concentró en el Pacífico: “En lugares donde grupos armados ilegales tienen una fuerte presencia o un fuerte control territorial, lo que ha sucedido es que presionaron a la población para que votara por Cepeda”.

En la denuncia se especifica que en los 400 puestos no hubo votos en blanco ni menos por De la Espriella, el ganador de la contienda.

¿En qué regiones ocurrió?

Por su parte, el instituto presentó un análisis acerca de la incidencia del voto civil en la primera vuelta. Fueron identificados 504 puestos de votación con señales atípicas que registraron 361.313 votos. El dominio del candidato fue mayor al 83.62 %.

Registraduría confirma que preconteo coincidió en 99,997 % con escrutinio de primer nivel
RELACIONADO

Registraduría confirma que preconteo coincidió en 99,997 % con escrutinio de primer nivel

Estos hechos se dieron en los departamentos que históricamente han sido azotados por grupos armados, tales como Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo, Guaviare, Tolima, Antioquia, Norte de Santander y Santander.

Partiendo de la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo, se identificaron 1.534 puestos con anomalías. De estos, 584 fueron remitidos para que las autoridades tomaran cartas en el asunto.

“Reducir la libertad del voto a que los puestos hayan abierto, las mesas hayan funcionado o el voto sea secreto dentro de la urna desconoce cómo opera la coacción en los territorios: la presión puede ocurrir antes y después del sufragio”, sostuvo en su momento Carlos Augusto Chacón, director del instituto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santa Marta

Crean bus para ver los partidos del Mundial mientras recorre los principales atractivos de Santa Marta

Abelardo de la Espriella

¿En qué han estado Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo tras conocer los resultados del preconteo?

Elecciones presidenciales 2026

Avanza en Corferias el escrutinio nacional para declarar elección presidencial en Colombia

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Tras su doblete con Portugal, estos son los goles que necesita Cristiano Ronaldo para igualar a Messi en los mundiales

El astro portugués marcó récord histórico este martes y está al acecho de Messi.

Dólar

Nuevo cambio importante en el precio del dólar en el cierre de hoy 23 de junio de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 23 de junio de 2026.

Brasil

Turistas quedaron atrapados en una favela en medio de un operativo contra narcos en Río de Janeiro

Enfermedades

Brote de Ébola en el Congo supera las 250 muertes y registra más de mil casos

Viral

Tom Holland participó de manera incógnita en concurso para imitar a Spider-Man y perdió