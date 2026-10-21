Convocan a marchas tras aprobación del Presupuesto Nacional 2027 por el Congreso

En la madrugada del martes 20 de octubre se dio la que fue considerada la primera victoria legislativa para el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Después de un debate que se extendió por más de 10 horas, la plenaria de la Cámara de Representantes le dio luz verde al Presupuesto General de la Nación (PGN) que había sido avalado por el Senado. Cabe mencionar que hasta ese día era el plazo máximo para decidir o, de lo contrario, iba por decreto.

¿Cuál es el vicio de trámite que podría tumbarlo?

Sin embargo, horas después, causó eco un posible vicio de trámite con el artículo 65. La senadora Esmeralda Hernández señaló que la Cámara y el Senado aprobaron textos diferentes sin la conciliación obligatoria. Entonces, aseguró que hubo un ‘pupitrazo’.

Al ser diferentes los textos y sin la conciliación, no se habría surtido el debido trámite y el PGN quedaría tumbado. Aunque serán los secretarios de Senado y Cámara quienes certifiquen esta situación.

Este miércoles 21 de octubre, se definirá si sí se pasó el trámite o si el presupuesto deberá ser decretado por el Gobierno. Aunque, hay que tener en cuenta que el proyecto aprobado y el presentado no tienen grandes diferencias.

¿Cuándo serán las manifestaciones?

Paralelamente, el Pacto Histórico, partido de oposición, convocó para el próximo martes 24 de noviembre movilizaciones a nivel nacional. Para la colectividad, el servicio de la deuda aumentaría en un 46 %, la inversión de la JEP caería 82 % (con una reducción de 170 millones de pesos) y el SENA perdería 500 mil millones de pesos.

“Los congresistas de la bancada del Pacto Histórico admiten que el país necesita un presupuesto responsable, pero rechazan que se presente como austeridad algo que no lo es. Concluyen que se trata más deuda, más plata para el Ministerio de Hacienda y menos para la paz, el SENA, la educación superior y las regiones”, declaró la bancada.