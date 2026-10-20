Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación 2027: estos son los puntos clave

Tras un largo debate que se extendió hasta la madrugada del martes 20 de octubre, el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 por 634.9 billones de pesos.

Esto, tras la aprobación de la plenaria de la Cámara de Representantes, que dio luz verde al proyecto avalado por el Senado.

Debate duró más de 10 horas y se extendió hasta la madrugada

Según el Ministerio de Hacienda, el presupuesto incluye partidas para salud, pensiones, educación pública, subsidios de energía y gas, seguridad e inversión pública. También contempla medidas enfocadas en mejorar la eficiencia del gasto y reforzar el uso de recursos.

Uno de los principales cambios incorporados fue el aumento de los recursos para el sector salud. Se añadieron tres billones de pesos a los dos billones que ya estaban contemplados, para un total de cinco billones de pesos.

En cuanto a las pensiones, se incorporaron 6.5 billones de pesos adicionales para atender obligaciones del Ministerio del Trabajo. La cartera contará con una asignación total de 66.9 billones, incluyendo recursos para protección social, formación para el empleo, productividad y emprendimiento, entre otros aspectos.

¿Cómo quedó distribuido el PGN 2027?

Las universidades públicas también figuran entre los sectores con necesidades de financiación, por lo que habrá recursos para cubrir gastos de funcionamiento de las instituciones.

Por otra parte, se contemplan 9.6 billones de pesos para cubrir obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Estos recursos no tenían una asignación presupuestal explícita en el proyecto presentado, siendo un ajuste clave.

RELACIONADO El impacto del decreto que expedirá el gobierno para delimitar el archipiélago de San Andrés

Con respecto al Ministerio de Minas, la cartera recibirá tres billones de pesos adicionales para financiar subsidios de electricidad y gas. La asignación incluye apoyos relacionados con el servicio de gas por red, el gas licuado de petróleo (GLP) y el transporte de combustibles líquidos en zonas de frontera.

En materia de seguridad, se contemplan 82.8 billones de pesos. De ese monto, 74.9 billones corresponden al Ministerio de Defensa, mientras que la Fiscalía contará con 7.8 billones, incluidos $ 100.000 millones adicionales para fortalecer sus capacidades.

El presupuesto establece una reducción de 181.400 millones de pesos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Inicialmente, estaba pensado para que fuera de $ 170.000 millones, pero luego hubo un adicional de $ 11.400 millones.