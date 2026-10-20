Presupuesto General de la Nación 2027: así quedaron las partidas, la deuda y el déficit

El Congreso aprobó este 20 de octubre el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634 billones, pero enfrenta un déficit de aproximadamente $300 billones, y los ingresos proyectados apenas alcanzarán los $292 billones.

Esta brecha fiscal representa uno de los mayores desafíos económicos para el gobierno en el corto plazo.

El servicio de la deuda se convirtió en la partida más alta del presupuesto, pasando de $102 a $155 billones, consolidándose como el rubro de mayor peso en las finanzas públicas.

Este incremento significativo refleja el creciente compromiso del país con sus obligaciones crediticias.

Las partidas más altas del Presupuesto General de la Nación

En materia social, educación recibió una asignación de $93 billones, aumentando desde los $88 billones del periodo anterior.

Por su parte, el sector salud experimentó un crecimiento más moderado, pasando de $78 a $79.5 billones.

El Ministerio de Trabajo también registró un incremento considerable en su presupuesto, elevándose de $57 a $67 billones, destinados principalmente al pago de pensiones, un compromiso ineludible del Estado con la población en edad de retiro.

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Los recortes del PNG para 2027

El documento aprobado por el Congreso incluye una anotación específica que obliga al Ministerio de Hacienda a realizar recortes por $2.2 billones inicialmente, aunque el ajuste total necesario ascendería a aproximadamente $42 billones para equilibrar las cuentas.

Ante este panorama, el Ministerio de Hacienda deberá presentar una ley de ajuste en menos de 90 días, estableciendo las medidas concretas para enfrentar el faltante presupuestario. Las opciones del gobierno son limitadas pero definidas.

La estrategia del Gobierno Nacional contempla tres vías principales:

Equilibrar el gasto público tras la aprobación de la ley de ajuste Recurrir a operaciones de deuda tanto interna como externa, incluyendo acudir a organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El gobierno podría plantear una reforma tributaria para generar nuevos ingresos. Esta posibilidad dependerá de la evolución de las cifras macroeconómicas del país después de implementar los ajustes al gasto y conseguir financiación externa.