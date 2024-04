Padre de uniformado muerto en accidente aéreo pide que los militares sean recordados como héroes

Colombia está de luto por la muerte de nueve uniformados del Ejército en un accidente de helicóptero, ocurrido al sur de Bolívar.

El Ejército reportó que el helicóptero MI 17 3395 desapareció cuando sobrevolaba la zona de Santa Rosa mientras realizaba labores de abastecimiento a las tropas. Las autoridades confirmaron que la comunicación con la aeronave se perdió y tampoco regresó a la base de Bolívar.

Todos los protocolos de búsqueda fueron activados para dar con el paradero de los nueve pasajeros. Los helicópteros HUEY EJC5437 y UN-60 EJC2144 se dispusieron para realizar la operación de rescate.

Luego de las labores de búsqueda, el Ejército confirmó que la tripulación falleció: “en el lugar fueron hallados sin vida nueve de nuestros militares”.

Los tripulantes fallecidos fueron: teniente coronel Jesús David Carvajal Rangel, mayor Edward Andrey Espinosa Rodríguez, sargento viceprimero Diego Heriberto Ramírez Bahamón, sargento segundo Michael Villanueva Mancera, cabo primero Cristian Ordóñez Caicedo, cabo tercero Jhon Arlen Olea Palmera, y los soldados profesionales Sman Sanabria Guerrero, Jesús Montalvo Arroyo y Yeisson Mendoza Méndez.

Noticias RCN habló con Norberto Espinosa, padre del mayor Espinosa, quien contó lo último que habló con su hijo antes del accidente: “nos acompañamos entre todos. Recordemos a nuestros hijos como héroes de la patria, porque ya no podemos hacer nada”.

El mayor Espinosa era el segundo de tres hermanos y llevaba 18 años en el Ejército. Norberto recordó que su hijo le demostró la felicidad que le generó viajar por primera vez al norte de Colombia, aunque también estaba preocupado por el mantenimiento de la aeronave.

Esos aparatos ya están prácticamente en desuso, en cumplimiento de horas de vuelo sin mantenimiento. Por favor no arriesguen la vida de nuestros hijos. Hay muchos otros pilotos que están en la misma situación. Ojalá no suceda otra tragedia y no vivan lo que estamos viviendo nosotros.