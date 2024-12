"Una vida por delante": papá de niña fallecida en centro comercial de Bogotá revela fuertes detalles

Un trágico accidente ocurrido el pasado 11 de diciembre en un reconocido centro comercial de Bogotá dejó sin vida a Samantha, una niña ecuatoriana de cinco años.

Su familia, que había llegado al país el 26 de noviembre en busca de nuevas oportunidades, acusa al establecimiento de negligencia tanto en la seguridad de las instalaciones como en la atención brindada tras el incidente.

El padre de la menor, quien es paramédico, ha revelado detalles desgarradores sobre el manejo de la emergencia y exige justicia para que este hecho no quede en la impunidad.

El fatídico día, la familia decidió pasear por el centro comercial. Mientras recorrían los pasillos, Samantha, que jugaba cerca de unas estructuras de vidrio, no respondió al llamado de su madre.

Según el testimonio del padre, su esposa intentó acercarse, pero en cuestión de segundos, uno de los vidrios se desplomó sobre la niña.

El vidrio le cayó en la cabecita. No entiendo cómo un vidrio tan grande y pesado puede desprenderse así. Eso demuestra una falta total de seguridad. Esos vidrios deben estar correctamente asegurados, pero aquí no fue así

En medio del caos, algunos visitantes del lugar intentaron retirar el vidrio mientras la niña, gravemente herida, sangraba de la cabeza.

A pesar de ser paramédico, al padre no se le permitió intervenir para ayudar a su hija.

No me dejaron ingresar a mí para ver qué maniobras realizaban para tratar de salvarle a Samantha. Estuve unos10 minutos afuera, si no es más. Luego me dejaron ingresar, pero la niña ya se encontraba sin signos vitales, era un trauma cráneo cefálico muy grave, tenían que ponerle oxígeno.