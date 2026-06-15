¿Quiénes se pueden sentar en las sillas aguamarina de los nuevos buses de Transmilenio?

Con la llegada de los nuevos buses de Transmilenio, hubo intriga por el nuevo color que tienen las sillas.

Tradicionalmente, los articulados han tenido dos tipos de sillas: las rojas, en las que se pueden sentar todos los usuarios, y las azules, destinadas para embarazadas, adultos mayores o personas en condición de discapacidad.

Llegada de nuevos buses

Además, algunos buses cuentan con espacios para ubicar coches de bebés o sillas de ruedas.

Hace pocos meses, el sistema de transporte público anunció la llegada de 68 buses eléctricos para el SITP. Entre este año y el próximo 2027, se espera que la ciudad cuente con 711 articulados zonales y troncales.

Estos nuevos buses tienen sillas de color aguamarina enfocadas en los viajes de cuidado. Entonces, la idea es que se sienten los pasajeros que requieren atención en el recorrido, por eso son más espaciosas y seguras.

Los buses son fabricados en China por BYD, ensamblados en Colombia por Marcopolo y reemplazarán unidades que acumularon más de 800.000 kilómetros de recorrido.

¿Qué beneficios tienen los buses?

Sumado a ello, los buses vienen con más beneficios: internet gratis, puertos de carga USB, sillas para mamás lactantes, espacios para animales de asistencia, pantallas, cámaras de monitoreo, un sistema para evitar que los conductores se duerman y un botón de pánico, entre otros.

Al tener motores eléctricos en la parte trasera, permite que no haya calentamiento y la temperatura en la cabina siempre esté óptima. Este fue uno de los problemas que tenía la flota antigua.

“La nueva flota eléctrica reduce por completo los ruidos que generan los motores de los buses antiguos, lo que disminuye la fatiga o cansancio de quienes los conducen y aumenta su confort”, así destacó el Distrito la llegada de estos buses.