VIDEO | Así fue capturado un hombre en Transmilenio con un kilo de marihuana en el Portal de Suba

La Policía Nacional continúa su ofensiva contra el tráfico de estupefacientes en Bogotá. En el Portal de Suba, uniformados del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio capturaron en flagrancia a un hombre de 25 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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El procedimiento se desarrolló durante labores de control en las plataformas del sistema, donde los policías observaron a una persona que ingresó de manera irregular. Al ser requerido, intentó evadir el control y escabullirse entre la multitud, pero fue interceptado y registrado.

Hallazgo de un paquete con marihuana

En el bolso que llevaba consigo, los uniformados encontraron un paquete envuelto en cinta que contenía aproximadamente 1.000 gramos de marihuana.

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El hallazgo permitió la inmediata captura del presunto infractor, quien habría recibido la suma de 20 mil pesos por transportar el estupefaciente hasta la localidad de Bosa.

A disposición de la Fiscalía

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito que se le atribuye.

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La Policía reiteró que estas acciones hacen parte de la estrategia de control y seguridad en el sistema de transporte masivo, con el objetivo de combatir el tráfico de drogas y garantizar la tranquilidad de los usuarios.