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VIDEO | Así fue capturado un hombre en Transmilenio con un kilo de marihuana en el Portal de Suba

Al ser requerido, intentó evadir el control y escabullirse entre la multitud, pero fue interceptado y registrado.

Noticias RCN

junio 09 de 2026
10:04 a. m.
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La Policía Nacional continúa su ofensiva contra el tráfico de estupefacientes en Bogotá. En el Portal de Suba, uniformados del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio capturaron en flagrancia a un hombre de 25 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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El procedimiento se desarrolló durante labores de control en las plataformas del sistema, donde los policías observaron a una persona que ingresó de manera irregular. Al ser requerido, intentó evadir el control y escabullirse entre la multitud, pero fue interceptado y registrado.

Hallazgo de un paquete con marihuana

En el bolso que llevaba consigo, los uniformados encontraron un paquete envuelto en cinta que contenía aproximadamente 1.000 gramos de marihuana.

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El hallazgo permitió la inmediata captura del presunto infractor, quien habría recibido la suma de 20 mil pesos por transportar el estupefaciente hasta la localidad de Bosa.

A disposición de la Fiscalía

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito que se le atribuye.

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La Policía reiteró que estas acciones hacen parte de la estrategia de control y seguridad en el sistema de transporte masivo, con el objetivo de combatir el tráfico de drogas y garantizar la tranquilidad de los usuarios.

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