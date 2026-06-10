Video captó a un hombre dándole un martillazo en la cabeza a un guarda de Transmilenio: ¿qué pasó?

En video quedó registrado cómo un hombre atacó con un martillo a un guarda de seguridad luego de que este le llamara la atención por un presunto intento de ingresar al sistema sin pagar el pasaje.

El hecho ocurrió en el Portal 20 de Julio y, según informó la Secretaría Distrital de Seguridad, el presunto agresor fue capturado poco después y quedó a disposición de las autoridades competentes.

Guarda de Transmilenio fue atacado con un martillazo por un hombre que quería colarse

Las imágenes divulgadas por la Secretaría Distrital de Seguridad muestran al guarda desempeñando sus labores habituales dentro del Portal 20 de Julio cuando detectó lo que sería un intento de evasión por parte de una pareja.

Según la información conocida, el trabajador se acercó para solicitar que validaran el pasaje. Sin embargo, la situación escaló rápidamente.

En el video se observa cómo el hombre reaccionó de manera agresiva ante el requerimiento del vigilante y comenzó a lanzar amenazas. Segundos después, sacó un martillo que llevaba dentro de una maleta y se acercó por detrás al trabajador.

Aprovechando que el guarda no estaba observándolo, el sujeto le propinó un fuerte golpe en la cabeza con el objeto contundente.

¿Cómo está el guarda de Transmilenio que recibió un martillazo en el Portal 20 de Julio?

Tras recibir el impacto, el vigilante reaccionó de inmediato y se volteó para enfrentar la situación. Sin embargo, el golpe no causó lesiones de mayor gravedad debido a que llevaba puesto un casco de protección.

Las autoridades resaltaron que este elemento de seguridad fue determinante para evitar un desenlace fatal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, la indumentaria de protección implementada recientemente para el personal operativo y de vigilancia busca precisamente reducir los riesgos frente a agresiones derivadas de intentos de evasión del pago del pasaje y otros hechos de intolerancia dentro del sistema.

¿Qué pasó con el hombre que le dio un martillazo a un guarda de seguridad de Transmilenio?

Luego del ataque, las autoridades reaccionaron rápidamente y lograron capturar al señalado responsable.

Según la información oficial, el hombre fue puesto a disposición de la justicia para responder por los hechos ocurridos en el sistema de transporte masivo.

Por su parte, la víctima adelanta el respectivo proceso de denuncia penal ante las autoridades competentes.

Paralelo a esto, a través de un pronunciamiento, la Secretaría Distrital de Seguridad rechazó contundentemente la agresión y recordó que este tipo de comportamientos no pueden ser considerados simples actos de intolerancia.

La entidad señaló que las agresiones contra guardas de seguridad y personal operativo constituyen conductas sancionables que pueden derivar en procesos penales, debido a que ponen en riesgo la integridad y la vida de los trabajadores y de los usuarios del sistema.

Asimismo, hizo un llamado a denunciar este tipo de hechos y a respaldar la labor de quienes diariamente velan por el orden y la seguridad dentro del transporte público.