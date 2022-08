Continúa el paro de transporte público en Barranquilla por asesinato de conductores

Barranquilla vive la segunda jornada de caos por el paro del transporte público. Pese a que las autoridades intensificaron la presencia en las calles, los conductores de buses tienen miedo de salir a trabajar por temor a que los asesinen.

Los usuarios son los más afectados debido a que les ha tocado caminar largos trayectos para llegar a sus destinos.

“Nos sentimos mal de no prestar el servicio, pero a la vez desconfiamos de todo el pasajero que se sube”, señaló un conductor de bus.

Algunos conductores volvieron a subir a sus vehículos, sin embargo, la mayoría de las empresas de transporte público en Barranquilla suspendió sus operaciones después del mediodía de este martes.

Eduardo Artera, habitante de Soledad aseguró que “he caminado de 3 a 4 kilómetros rapidito”.

Otra usuaria afectada, identificada como Zulema Muñoz señaló que no ha calculado cuántos kilómetros le ha tocado caminar y que lo único que sabe es que hoy llegará a su hogar más cansada que de costumbre.

“Fatigada porque el Transmetro no me dejó en metro centro y no había alimentador para llegar allá y yo vivo en Terranova dos”, indicó.

Pocos buses y muchos bloqueos de vías en varias zonas de la ciudad hicieron que la jornada fuera un caos.

Los conductores de servicio público iniciaron el paro como forma de protesta y rechazo luego de que el pasado 31 de julio un conductor de bus perdiera la vida tras ser atacado con arma de fuego mientras realizaba su ruta de costumbre.

Videos de cámaras de seguridad dejaron ver el momento en el que un presunto usuario solicitó la parada del bus y antes de subirse al vehículo, sin mediar palabra, sacó un revolver y disparó contra el conductor.

Durante la noche de este martes se llevará a cabo en la ciudad un consejo de seguridad presidido por el ministro de Defensa, Diego Molano, para establecer las acciones que enfrentarán esta problemática.