Condenan a 41 años de prisión a Paul Naranjo y Julián Ortegón por muerte de Ana María Castro

El pasado 16 de diciembre de 2021, la jueza 42 penal del circuito de Bogotá emitió fallo condenatorio contra Paul Stanley Naranjo Calvo y Julián Valente Ortegón Mosquera por el feminicidio agravado de Ana María Castro, ocurrido el pasado 5 de marzo de 2020. La jueza determinó que las pruebas de la Fiscalía fueron suficientes para emitir un fallo condenatorio. El juicio por la muerte de Ana María Castro inició el 6 de septiembre de 2021.

Este 10 de marzo, la togada determinó que Paul Naranjo y Julián Ortegón deberán pagar 500 meses de prisión, es decir, 41 años y medio, por el caso de Ana María Castro.

“De acuerdo con el monto que el legislador ha previsto para este delito, se impondrá una pena de 500 meses prisión en su condición de coautores responsables de la conducta punible de feminicidio agravado. Además, se les inhabilitará para el ejercicio de unciones públicas por 20 años”, indicó la jueza.

“El despacho llega a la conclusión de que no es viable la concesión e la prisión domiciliaria (...) “Deberán continuar privados de la libertad y cumplir la pena de manera física e intramural en el lugar que disponga el Inpec”, añadió.

Las claves para entender el caso Ana María Castro

El caso

Gracias a un video de seguridad, se logró comprobar que la joven Ana María Castro, en estado de alicoramiento, fue sacada de una discoteca de la calle 116 con carrera 19, en el norte de Bogotá, y que, minutos después, fue subida a un automóvil, que era conducido por Paul Naranjo y que de copiloto tenía a Julián Ortegón.

El fiscal del caso, Carlos Gutiérrez, reveló que en la madrugada del 5 de marzo de 2020 los implicados salieron del establecimiento y obligaron a la joven a subirse a la camioneta. Minutos después, Castro fue lanzada desde el vehículo. Otra ficha de este rompecabezas es Mateo Reyes, quien también viajaba en el vehículo y que cuadras atrás, antes de que fuera arrojada, descendió del automotor.

“El pasado 5 de marzo los ciudadanos Paul Naranjo y Julián Ortegón, conociendo el notable estado de alicoramiento en que se encontraba la víctima, la lanzan o expulsan del vehículo, cuando este se encontraba en movimiento”, relató el fiscal Gutiérrez en abril pasado.

Pero el fiscal Gutiérrez fue más allá y reveló algo inédito, sobre un golpe que aparentemente habría sufrido la joven antes de ser lanzada: “Ana María resulta golpeada en el rostro y después la lanzan del vehículo”.

En el expediente de Medicina Legal también se estipuló que Ana María tuvo lesiones en su cuerpo en dos momentos antes y después de la caída de la camioneta en la calle 80 con carrera 68k, noroccidente de Bogotá.

El fiscal, además, dejó en claro que, presuntamente, Ana María fue discriminada por su condición de mujer. “Por situación entre celos de Paul y Julián, evidencia libidinosos hechos, por estereotipos, respecto al comportamiento que deben tener”, dijo Gutiérrez.

La relación entre todos los implicados

Ana María Castro y Mateo Reyes se conocían hacía “un año o más”, según relató Reyes, por amigos en común. La noche de lo ocurrido, narró Reyes, Invitó a Ana María a salir. Luego de departir en un primer establecimiento, se desplazaron a uno contiguo para seguir la rumba. Allí, se encontraron con amigos de Mateo, Paul Naranjo y Julián Ortegón.

Mateo Reyes y Daniel Vega, testigos clave

Mateo Reyes y Daniel Vega para la justicia son muy importantes en el caso de Ana María Castro. Ambos son testigos que entregaron su versión para tratar de esclarecer las causas de la muerte de la joven. Sus versiones coinciden en que vieron el momento en el que la joven habría sido lanzada del carro en el que se transportaba después de esa noche de fiesta.

Daniel Vega estaba trabajando esa noche del 5 de marzo como conductor de una plataforma de transporte, y es quien habría visto qué fue lo que ocurrió con Ana María Castro.

“Veo una camioneta que hace un movimiento brusco, abren la puerta del carro y cae la chica al piso y como cae, queda. Lo primero que yo pensé fue que habían sido unos borrachos. Después de eso, del lado derecho mío sale un chico, me golpea el carro y me empieza a pedir ayuda. Yo le dije: ¿usted quién es?”, narró Daniel Vega.

Para las autoridades, Mateo Reyes sería el sujeto que habría pedido ayuda a Vega y quien habría sido bajado del vehículo cuadras antes de que ocurriera el fatal desenlace.

“Lo último que recuerdo es ir en un carro y después alguien diciendo que me tenía que bajar. Después de eso estoy como en el andén, en la calle. Lo siguiente que recuerdo es ver una camioneta negra a mi derecha y que la camioneta arrancó y Ana María cayó al suelo. La camioneta arrancó y yo salí a ayudarle lo más pronto que pude”, agregó Mateo Reyes.

Para Mateo, no es muy claro el motivo por el cual lo bajaron del vehículo minutos antes del suceso, pero aseguró que pudo haber estado relacionado con Ana María.

“No sé por qué me habían dicho que me bajara del carro. Lo único que se me puede ocurrir es que haya pasado algo con Ana, que yo me haya besado con ella o algo así y que por ese motivo me hayan dicho que me tenía que bajar”, añadió Reyes.

La Fiscalía, además, presentó como testigo dentro del juicio a Paula Ramírez, amiga de Ana María Castro, quien estaba con ella de fiesta ese día y no quería que Castro se fuera con los sujetos.

Las últimas horas con vida de la joven

Noticias RCN conoció una serie de videos de las últimas horas con vida de Ana María cuando estaba en la discoteca. Con ellos, la Fiscalía buscaba establecer la línea de tiempo de los hechos y las personas con las que compartía.

En esos videos recopilados por el ente de acusador y en el voluminoso expediente de más de 300 páginas, se logró establecer el hilo conductor entre los hechos y los acompañantes de Ana María el 5 de marzo de 2020.

En medio de la rumba, se observaba el momento en que la joven se le acercó a un cantante y le pidió una canción. Horas después es cuando la joven sale de establecimiento público y ocurre el fatal desenlace.

Culpables de feminicidio agravado

Durante la última audiencia del caso, el pasado viernes 3 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación solicitó declarar culpables a Paul Naranjo y Julián Ortegón, quienes figuraban como los principales sospechosos del crimen.

Finalmente, después de más de un año de investigaciones y de estudiar la evidencia recolectada por testimonios y cámaras de seguridad, el ente fiscal determinó que los dos hombres debían ser juzgados por el delito de feminicidio agravado.

Por su parte, la delegada de la Fiscalía aseguró que el material probatorio fue suficiente para probar el crimen cometido en contra de Ana María Castro, por tanto, solicitó ante la jueza penal del circuito, con función de conocimiento de Bogotá, que Naranjo y Ortegón fueran enviados a prisión.

Confirman medida de aseguramiento

Ratifican detención contra Naranjo

El 25 marzo de 2021, luego de una audiencia privada, trascendió que la jueza 35 de conocimiento ratificó la decisión que había sido adoptada semanas atrás por una jueza de garantías, quien decidió imponer la medida de aseguramiento en contra de Paul Naranjo.

Por lo anterior, y tras dar a conocer la providencia judicial, se determinó que Naranjo debía permanecer recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, mientras que avanza la investigación.

Tras la audiencia en la que la jueza 34 de garantías, Liliana Quintero, le dictó prisión preventiva a Naranjo, el pasado 11 de febrero de 2021, la defensa del joven fotógrafo anunció que apelaría la decisión aduciendo que el señalado había acudido ante las autoridades todas las veces que había sido requerido, no obstante, este argumento no fue acogido y terminó preso señalado del delito de feminicidio agravado, imputación que tampoco aceptó la defensa.

El 26 de agosto de 2021, un juez negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos realizada por Paul Naranjo.

Ortegón y sus antecedentes por maltrato

El 5 de abril de 2021, en audiencia de apelación, un juez de circuito negó la revocatoria de medida de aseguramiento contra Julián Ortegón. El juez indicó que contra el procesado hay una denuncia de una expareja por maltrato.

El 27 de enero de 2021 a Ortegón le fue imputado el delito de por feminicidio agravado en calidad de coautor y fue enviado a la cárcel por un juez de garantías. En ese momento el fiscal sustentó la medida de aseguramiento afirmando que el indiciado representa un peligro para la comunidad y reveló los apartes de una denuncia presentada en 2020 por una exnovia del capturado.

En el ente investigador quedó consignado que Valente propinó maltrato físico y psicológico a su excompañera sentimental. Incluso, una noche tuvo que llegar la Policía a la residencia ante los gritos de auxilio que pedía la mujer mientras era golpeada. Esa pieza procesal fue expuesta para comprobar la peligrosidad del detenido.

Imágenes de cómo quedó el cuerpo

En una recreación digital, la topógrafa Ana Bersut Pinto, del Cuerpo de Investigación de la Fiscalía, entregó imágenes que darían a conocer cómo la joven habría sido botada de la camioneta e indicó que tanto "cabeza y pies quedaron en el piso".