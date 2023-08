Confidencial: Los trinos calificando a la prensa del nuevo asesor de comunicaciones en la Presidencia

“Periodismo encubridor, periodismo basura (...) Después se molestan porque les llaman terroristas de micrófono”. Este es el calibre de algunos de los mensajes que el nuevo asesor del equipo de Comunicaciones de la Presidencia ha compartido en sus redes sociales contra algunos medios.

La constante en sus trinos, antes de ser nombrado como asesor de Presidencia, eran generalizaciones y estigmatizaciones. En septiembre de 2021 acusó a los medios de ser “cómplices de la barbarie y el despilfarro”, en respuesta a un trino del actor Julián Román sobre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López: “¿Mañana saldrá a llorar la alcaldesa?”

A pocos días de la posesión del presidente Petro, el 3 de agosto de 2022, respondió a una publicación de María Fernanda Carrascal, congresista del Pacto Histórico: “Eso, publique un comunicado y siga alimentando la jauría de los medios y la oposición que están felices del show”.

Incluso, refiriéndose a otros comunicadores, como Julio Sánchez Cristo, Cubides, en octubre de 2022, decía: “No Julito, no intentes meter miedo ni manipular como costumbre tiene (sic) (...) escuche a la contraparte, no solo a sus amigos dueños de los medios”.

No Julito, no intentes meter miedo ni manipular como costumbre tiene. Dé el debate sin cortapisas, ábralo, permita que los ciudadanos opinen en sus micrófonos. Escuche la contraparte, no solo a sus amigos dueños de los medios. Está dispuesto? Se le mide?