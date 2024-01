“El problema mayor”: presidente Petro advierte riesgo de incendios en Amazonía y el Pacífico

Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se desarrolló el Puesto de Mando Unificado nacional con razón del fenómeno de El Niño, y los inclementes incendios forestales que continúan consumiendo amplias hectáreas de vegetación, el presidente Gustavo Petro entregó un balance de la emergencia.

El mandatario de los colombianos detalló que la crisis por el fenómeno de El Niño ha desencadenado olas de calor, incendios forestales y estrés hídrico en algunas regiones.

“Tenemos 117 municipios en estrés hídrico, es decir, donde se necesita un tipo de asistencia al interior del municipio, o al interior del departamento, o nacional, para que se pueda mantener el equilibrio entre demanda de agua potable y oferta”, señaló el presidente.

Incendios forestales en Colombia: se han apagado más de 400 conflagraciones

Según el balance entregado por el jefe de Estado, con corte al 27 de enero de 2024 se han apagado 443 incendios forestales, y solo en las últimas 24 horas – con referencia de la fecha mencionada – se apagaron 29 de estas conflagraciones.

Detalló que esta labor ha sido gracias al trabajo de 30 aeronaves colombianas que trabajan con el único propósito de sofocar las llamas, las cuales han arrojado aproximadamente 700 descargas de agua en distintos puntos del país.

Además, son 3.800 las personas que siguen trabajando en combatir las llamas en los distintos puntos de incendio, entre ellas miembros de los diferentes cuerpos de bomberos, Defensa Civil, Policía y Ejército Nacional.

Explicó el presidente que Colombia cuenta con capacidad de 20.800 personas preparadas para combatir incendios, y que de ellas, 11.000 poseen alguna especialidad puntual, es decir, que el Estado no ha utilizado toda su fuerza hasta el momento.

Nuestro personal en todo el país está disponible en un número muchísimo mayor de lo que hasta ahora hemos utilizado en los incendios

“El problema mayor”: presidente Petro advierte riesgo de incendios en la Amazonía y el Pacífico

Adicionalmente, el presidente hizo una preocupante advertencia sobre la salud forestal de la región amazónica y pacífica en Colombia, pues, según detalló citando pronósticos de las autoridades, hay posibilidad de que los puntos de calor se trasladen a estas regiones.

“El problema mayor: según los pronósticos que tenemos, los puntos de calor en Colombia, que se han extendido a casi todo el país andino y caribeño, tendrán unos desplazamientos. En febrero el litoral pacífico y el Amazonas entran en el mapa de puntos de calor muchos más altos que el historial del país”, dijo.

Manifestó que en este proceso otras zonas salen de la lista de alto riesgo: “se reduce un poco en la región central hacia Norte de Santander. Antioquia se cubre y el Caribe”.

“En estos puntos (Amazonía y Pacífico) cualquier fuego tiene unas dimensiones completamente diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. No son fuegos de montaña, no se pueden atender por tierra en general, pueden ser fuegos que se extienden en la selva, de manera que aún no se ha escrito en Colombia”.

Por esta razón aseguró haber solicitado desde hace varios días activar los protocolos internacionales, en los que se espera contar con el apoyo de más capacidad aérea “para cuidar la selva amazónica y el litoral Pacífico”.

Reveló que la Cancillería trabaja en aplicar estos protocolos con el fin de que con el apoyo de otros países se pueda atender una eventual “emergencia planetaria”. Dijo también que espera constituir un PMU “a nivel amazónico”.