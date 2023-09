"Nunca he sacado ni un millón de votos en esas regiones": Gustavo Petro desmiente a su hermano

En medio de una entrevista a medios, Juan Fernando Petro dio unas polémicas declaraciones en las que se vio involucrado su hermano, el presidente Gustavo Petro. El político contó que cuando eran adolescentes su padre los llevó al psicólogo y este les diagnosticó Aperger, un trastorno del espectro autista.

“Hay momentos en que podemos estar con 100.000 personas, pero de repente no estamos. El caso de Gustavo es más intenso que el mío. Él habita su propio universo, que está en su cabeza, y a veces el mundo no existe allá afuera. Su capacidad de genio lo separa más de la gente”, dijo. Sin embargo, días después el mandatario colombiano salió a desmentir esto, incluso afirmó que algo le pasaba a su hermano.

Pero lo que llamó la atención, más allá de la supuesta condición del presidente, fueron las afirmaciones de Juan Fernando respecto a los votos conseguidos en campaña. “El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación, que el mismo Uribe lo entendió, él dijo: ‘me parece raro que en lugares donde Petro no podía ni llegar ahora gana masivamente’. Nosotros vimos que, entre el Norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con esos fue que ganó”. Cuando la periodista de Los Informantes le pregunta si las cárceles influyeron en eso, él responde, “claro, porque nosotros estuvimos allí y no fuimos a negociar nada (…) era que sean parte del engranaje económico del territorio”.

Sobre esto, Gustavo Petro también respondió: “pues siempre pierdo en el Norte de Santander y de lejos, siempre pierdo en el Magdalena Medio, solo gano en Barrancabermeja y Puerto Wilches y siempre gano en el Uraba Antioqueño. Nunca he sacado en total ni un millón de votos en esas regiones, no alcanzo ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes. Mi triunfo se debe a una gran ventaja que obtuve en el Pacífico colombiano: Nariño, Cauca, Valle y Chocó, un triunfo importante en el Caribe: Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y Guajira; y al triunfo en Bogotá y la Sabana de Bogotá. Gano porque un millón de jóvenes entre 18 y 22 años salieron a votar como nunca”.

En NoticiasRCN.com le preguntamos Juan Fernando Petro, a qué se refería con sus afirmaciones sobre las cárceles y los votos y por qué el presidente Petro lo desmiente. Esto fue lo que respondió:

¿Qué quiso decir en esa entrevista cuando habló del millón y medio de votos desde las cárceles?

Es muy claro, eso quiere decir que la gente en esos territorios decidió libremente, sea por cansancio, sea por decisiones de libre albedrío o por sus mismos líderes sociales, votar por otra opción que fue la de Gustavo, que le ofrecía para sus necesidades algo mucho mejor hacia su futuro. Entonces no tiene nada extraño ese comentario. Es simplemente que la gente tomó la decisión de votar voluntariamente por esta opción que les pareció mejor, así como cuando Uribe fue candidato por primera vez y estaba de últimas en las encuestas, pero empezó a perfilar su proyecto y la gente empezó a tomar una decisión sobre que el proyecto de él era lo mejor en ese momento. De la misma manera, así lo hicieron en esos territorios con respecto a Gustavo, aunque antes nunca habían votado por él allí. Pero es así de sencillo, esa es la lectura real, no hay nada detrás, no hay nada que tenga que ver conmigo en el sentido de alguna negociación en las cárceles con esto o con aquello. No, absolutamente no, lo que pasa es que como comisionados del Cuerpo de Paz de la Comisión Latinoamericana, cuando fuimos a esas regiones, nos empezamos a dar cuenta de eso y eso es lo que yo estoy diciendo ahí en el programa.

Indiscutiblemente, desde las cárceles todavía existen poderes. Es que, ¿cómo se sorprenden cuando todo el mundo sabe que eso es así? Desde las cárceles aún hay poderes que dirigen ciertas zonas de territorio. Ahora, lo que hayan decidido ellos allá en las cárceles no tengo ni idea, porque yo solamente fui una vez a La Picota y todo el mundo supo lo que pasó allí.

El presidente salió a decir que él nunca ha sacado en total ni un millón de votos en esas regiones, ¿por qué dice eso?

Esos datos los decían en los territorios. Pero si la Registraduría dice que no alcanzaron a sacar ese millón de votos, el presidente tiene toda la razón.

