"Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger": presidente Gustavo Petro

En las últimas horas las declaraciones de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, generaron reacciones en la opinión pública luego que asegurara que tanto él como el mandatario padecían de Asperger.

“Hay momentos en que podemos estar con 100.000 personas, pero de repente no estamos. El caso de Gustavo es más intenso que el mío. Él habita su propio universo, que está en su cabeza, y a veces el mundo no existe allá afuera. Su capacidad de genio lo separa más de la gente”.

En horas de la tarde de este lunes 4 de septiembre el jefe de Estado respondió a las palabras de su hermano en una entrevista. A través de su cuenta de X desmintió lo que dijo Juan Fernando Petro y aseguró que jamás ha sido diagnosticado con tal síndrome:

Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano.



Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger.



Es imposible que nos hayan diagnósticado ese síndrome cuando eramos niños por que… https://t.co/vQyNHDLtY1