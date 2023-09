Quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares: presidente Petro sobre situación en Tierralta

En medio del acto de reconocimiento al movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva en Bogotá, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso de los militares que se hicieron pasar por integrantes de las disidencias de las Farc en Tierralta, Córdoba.

El mandatario colombiano cuestionó lo ocurrido y aseguró que lo que se intentaba era hacer quedar mal a su Gobierno respecto a la compleja situación de orden público que atraviesa el país.

"Es lo que intentaba hacer el grupo de soldados jóvenes sin saber ellos que pasaba cuando se disfrazaron de miembros del Estado Mayor Central de las disidencias en el sur de Córdoba, no es un caso aislado (...) ¿Qué buscaban quienes dieron la orden? En Córdoba, no era un mensaje a los pobladores humildes de El Manso, no era el mensaje para ellos, el mensaje era para la sociedad para decirles "Uy este Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, el caos, hay que poner orden"", afirmó Petro.

Petro cuestionó quién dio la orden en Tierralta, Córdoba

Petro preguntó públicamente sobre quién habría dado la orden a los militares de hacerse pasar por los disidentes y expresó que lo que buscaban esas personas era retornar al paramilitarismo.

"El mensaje iba directo hacía un grupo social específico, los hacendados de tierras productivas que no producen en Córdoba, a ellos (...) Los que dieron la orden de los hechos ayer es porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares, es decir, a que repitamos esta historia (...) ningún soldado se debe prestar otra vez a fusilar jovencitos y a matar campesinos, eso no puede ser en Colombia", afirmó Petro.

Y reiteró el presidente: "Ningún soldado de la patria se puede prestar a ese tipo de ordenes porque eso solo nos lleva a la barbarie, el Ejército de Colombia no se llena de gloria ni honor, se llena de sangre, no es ese el camino, se llena de indignidad. El camino lo dijo Bolívar: maldito el soldado que apunte su arma contra el pueblo. No apunten las armas contra el pueblo".

Propuesta de Petro sobre la compra de tierras

Petro nuevamente recordó la propuesta que está ejecutando el Gobierno de comprar tierras productivas a sus propietarios y así entregárselas a los campesinos para que sean utilizadas como cosechas.

"Ese mensaje que le querían dar unos que están asustados de los procesos judiciales, porque saben que cometieron crímenes fuera de este país y dentro de este país, asustados porque se descubra la verdad y entonces tratan de hacernos matar entre nosotros, pues yo le digo a los hacendados de Córdoba la propuesta del Gobierno es simple, fácil, les estamos comprando no la hacienda, sino la mitad de la hacienda a precio comercial, pagamos para que un campesino pueda tener una parcela y se cultiven alimentos en Córdoba".