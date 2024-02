Presidente Petro dice que "no hubo un secuestro" de magistrados en lo sucedido en el Palacio de Justicia

El pasado 8 de febrero se registraron unas protestas en Bogotá al en las inmediaciones del Palacio de Justicia a lo largo del día. Esto ocurrió en medio de la jornada cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estaban votando para elegir al nuevo fiscal general de la Nación.

En un punto, estas protestas se tornaron violentas, puesto que hubo algunos enfrentamientos entre algunos de los manifestantes y miembros del Esmad. Además, se registraron algunos disturbios a la salida del garaje del Palacio de Justicia, donde se denunció que los magistrados no podían salir del edificio. Sumado a esto, hubo denuncias de agresiones a miembros de la prensa, así como a algunos trabajadores del Palacio.

Respecto a estos sucesos, se pronunciaron representantes de distintos sectores políticos y económicos, rechazando lo que aconteció durante la jornada.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, calificó como un asedio lo que sucedió, asegurando que estuvo en riesgo la vida de los magistrados.

Presidente Petro se pronunció sobre los hechos

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre los hechos, entregando su versión de lo acontecido, y contradiciendo lo que dijo el magistrado Chaverra.

"El problema de ayer de esta información mentirosa; porque no hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero, y no hubo un secuestro. Siempre pudieron salir y entrar como quisieran", indicó el mandatario.

Por otro lado, respecto a la elección del nuevo fiscal, el presidente aseguró que el problema no es de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino de "sectores ajenos a la justicia. Proviene de sectores en los medios de comunicación, en ciertos poderes fácticos que tienen una campaña y una razón: impedir que la constitución se aplique y que pueda haber un fiscal de la terna del actual presidente".

Por otro lado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, también dio declaraciones en línea con lo que dijo el presidente, indicando que la vida de los magistrados "nunca estuvo en peligro".

“No hubo nunca, en el día de ayer, un peligro para los magistrados ni para quienes se encontraban en el Palacio de Justicia. La Policía Nacional siempre tuvo la posibilidad cierta de intervenir, tenía capacidad para disolver inclusive esa manifestación. Así se lo hizo saber el general Salamanca, quien estuvo presente en el Palacio de Justicia conversando con el presidente de la Corte Suprema y estuvo durante bastante tiempo y luego también el doctor Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, afirmó el funcionario.