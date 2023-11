Polémica por giro directo a la Adres aprobado en la reforma a la salud

A la reforma a la salud se le coló un ‘orangután’, así lo denuncian los representantes de partidos independientes y opositores.

Se trata del artículo el número 70 en el cual quedó establecido que las facturas se pagarán por la aldea directamente a las IPS eliminando el trámite a las EPS, quienes actualmente deben realizar los pagos en un plazo de 60 días y pasar por un proceso de tres auditorías.

“Artículo 70. Gestión de cuentas por prestación de servicios de salud. Las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas y mixtas presentarán las cuentas de servicios solicitados y prestados a la instancia de la Administradora de Recursos para la Salud Adres que corresponda, según su forma desconcentrada de operación, el cual pagará el 80% de su valor dentro de los 30 días siguientes a su presentación y el pago del 20% restante estará sujeto a la revisión y auditoría de las cuentas”.

“El artículo 70 aprobado en plenaria de la reforma de la salud es una ganga para los corruptos porque permite que se gire hasta el 99% de las facturas de los hospitales y de las clínicas sin que existan auditoría, oportuna y pertinente”, aseguró Jennifer Pedraza, representante del Partido Dignidad.

Con la reforma a la salud estos pagos pasarían en un plazo de máximo 30 días y mínimo del 85% del monto, sin embargo, la alerta está en que este no sería auditado.

“Por eso no se entiende cuál es la intención en permitir que, de aquí en adelante, haya un giro con un cheque en blanco a las hospitales públicos cuando ya sabemos que sí hay problemas de corrupción en alguna EPS, pero también en algunas instituciones prestadoras de servicios de salud”, agregó Pedraza.

Para el Gobierno Nacional hay una desinformación en el sentido de que no va a haber auditorías.

“Es muy importante señalar que la Adres no va a ser ningún seguro social, no sé de dónde salen semejantes apreciaciones. El Adres va a ser el pagador, el pagador del sistema pagador único como hizo Corea del Sur”, afirmó Félix Martínez, director de la Adres.

Por ahora la discusión del modelo de estas auditorías estaría en manos de las gestoras, punto que aún no se ha debatido en el Congreso.

Reacciones al llamado 'orangután' aprobado en la reforma a la salud

El pago de facturas sin vigilancia y sin auditoría ha generado la reacción en diferentes sectores políticos. Algunos dicen que podría, incluso, derivar en desangre y la pérdida de recursos. Las agremiaciones médicas están preocupadas.

Iván Name, presidente del Senado, dice que, si esta reforma no es modificada, difícilmente va a ser aprobada. Además, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro en el que le dice que el Congreso merece ser respetado y desde la soberbia no se construye.

“La salud debe ser revisada, pero no tiene que ser de una manera apresurada, o sea, después de 30 años de un modelo como el que tenemos de aseguramiento en materia de salud no vamos a tener o a querer que se evacúe en tres o cuatro meses y no contribuye mucho al trámite de unas reformas que el Gobierno califique de anacrónico o progresista una actitud de la bancada o de un congresista particularmente”, dijo Name.

La reforma de la salud tiene las cosas más difíciles en Senado. Humberto de la Calle le envió una carta al mandatario colombiano en la que le dice que se debe crear una subcomisión para limar asperezas.

“Se está convirtiendo en un remolino del cual no vamos a salir y es una especie de guerra”, afirmó el senador de la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza.

Y expone tres temas que hacen parte del corazón del proyecto y que tiene en jaque el trámite legislativo: la crisis financiera del sistema, la suficiencia de la UPC y la figura de aseguramiento en manos de actores privados.

Entre tanto, los liberales no son optimistas. Para el senador Juan Pablo Gallo “nos pueden devolver una situación peor a la que vivimos con los seguros sociales, por eso de nuevo reitero mi llamado: el Partido Liberal debe declararse de una vez y por todas en oposición”.

Mientras la reforma llega al Senado, ya congresistas como David Luna, del Partido Cambio Radical, tienen su posición: “Es un adefesio, entre otras, porque quieren regresar 30 años en el tiempo al Instituto de Seguros Sociales”.