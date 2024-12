Policía de Barranquilla investiga denuncia por presunto acoso a una subintendente

En redes sociales, es viral la denuncia de la subintendente Sandra Marín, adscrita a la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien a través de sus redes sociales asegura que está siendo víctima de acoso sexual y laboral por parte de algunos miembros de la institución.

La mujer, señala que un coronel ha estado incurriendo en estas prácticas, indicando que al haberse negado a "acostarse con él", solicitó a su jefe que la acose laboralmente. Dice que le han venido negando permisos, ejerciendo presiones e incluso, habrían pedido su traslado a la ciudad de Cali.

Por otro lado, indica que ha estado buscando ayuda por parte de los entes correspondientes, como lo son la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de la Mujer y la Procuraduría General de la Nación, pero a pesar de ello, no ha podido recibir garantías.

¿Qué dijo la subintendente que denuncia acoso en la Policía de Barranquilla?

A través del video que compartió en sus redes, dijo. "Hace un tiempo he estado acosada por un señor coronel, que me propuso acostarme con él y raíz de la negativa por parte mía, entonces mandó a una oficial que era mi jefe a que me acosara".

"Un montón de cosas, me han negado permisos, cosas que me han afectado a mis hijas, a mi madre. Han pedido un traslado a Cali y si yo cumplo ese traslado ¿Quién me va a cuidar a mis hijas en la ciudad de Cali?", cuestionó.

Por otro lado, asegura que de cada uno de los señalamientos que hace tiene la forma para demostrarlo. “De todas estas cosas que estoy diciendo tengo de cada una pruebas, testigos, videos, fotos".

Pronunciamiento del comandante de la Policía de Barranquilla

A través de un video, el coronel Edwin Urrego, comandante de la Metropolitana de Barranquilla, comentó que se activaron los mecanismos para brindar acompañamiento a la uniformada en medio de su denuncia y esclarecer los hechos.

Asimismo, confirmó que sí hay una solicitud vigente de traslado de esta uniformada a Cali, la cual "no se ha hecho efectiva, debido a que se ha solicitado una derogación por una situación especial", comentó el coronel Urrego.

"Siguiendo los lineamientos de la Policía Nacional, rechazamos cualquier hecho de violencia contra la mujer, es por ello que haremos el trámite correspondiente a las investigaciones necesarias y que haya lugar al esclarecimiento de este hecho", añadió.