Análisis: ¿Por qué las reformas generan tensiones incluso dentro del gobierno Petro?

Las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro no han escapado a la polémica y discusión en la escena pública e incluso ha generado tensiones dentro de su gabinete, pues algunos de sus ministros han llegado a hacer comentarios que demuestran ciertos reparos sobre el rumbo de la salud, las pensiones y el sistema de trabajo.

El primero de los proyectos de ley que será discutido y parece haber atravesado su primera "prueba de fuego" es la reforma a la salud que ya tiene ponentes para su discusión en el Congreso y que además será tramitada como ley ordinaria, uno de los temas que más generó controversia entre el sector de la oposición, pues alegaban que debía ser tramitada como estatutaria.

Esta importante iniciativa legislativa ha hecho que miembros que se consideraban afines se manifiesten en contra. El presidente del Senado, Roy Barreras, afirmó que desde el sector de Salud hubo una completa desautorización, porque él considera que sí existe la posibilidad de una desaparición progresiva de las EPS.

Aunque la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha sido categórica en decir que "las EPS no se van a eliminar, pero no tendrán integración vertical", lo que significa que estas entidades en el mediano y largo plazo no tendrían la posibilidad de ingresar a nuevos sectores para favorecer la competitividad dentro del sistema de salud colombiano.

Por su parte, la ministra de agricultura Cecilia López también expresó que desde el gabinete dio una pelea férrea para que se desarrollara un sistema mixto complementario tal como aparece en el documento. "Este capítulo se cerró y yo hice lo que se pudo. Yo dije que el seguro social en estados críticos fue muy bueno, pero en el día a día fue muy ineficiente y un foco de corrupción", aseveró en diálogo con Noticias RCN.

¿Podría enredarse en el Congreso?

Tras conocerse todos estos reparos sobre la reforma a la salud, este lunes 20 de febrero, el ministro de Interior Alfonso Prada afirmó que será tramitado como ley ordinaria y su discusión se dará en la Comisión Séptima de la Cámara.

Sin embargo, desde partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical e incluso algunos integrantes el partido de Alianza Verde salieron a alegar que esta ley debe ser estatutaria, pues en su consideración el proyecto refiere a los derechos fundamentales de las personas.

Pero el ministro Prada afirmó que el objetivo al darle procedimiento ordinario es: "Desarrollar todo el concepto del derecho fundamental en la prestación del servicio, es decir, no habla ni caracteriza el derecho fundamental, sino la prestación del servicio de salud, por eso es una reforma a la Ley 100 y a las reformas que la modificaron o la complementaron”.

Los derroteros del Gobierno

Otros proyectos con los que el Gobierno Nacional planea conseguir el llamado "cambio" es la reforma a las pensiones y la laboral, de la cual se han conocido algunos detalles, pero los documentos aún permanecen en completo hermetismo. Sin duda, estas dos iniciativas que serían presentadas durante el primer semestre de 2023, mantienen las expectativas altas.

El presidente Gustavo Petro detalló que la reforma laboral pretende que se reconozcan las horas extras a quienes trabajen después de las 6:00 p.m. También que haya remuneración adicional para los sábados y domingos. Algo que ha sido celebrado por muchos, pero que genera cuestionamientos sobre los efectos que podría traer. Hasta el momento, nada es definitivo.

Los interrogantes también se trasfieren a los ajustes que se esperan hacer frente al sistema pensional colombiano, ya que la principal pretención estaría dirigido a fortalecer a Colpensiones y los fondos públicos, además, se hablan de algunos pilares que han sido discutidos.

Ambas iniciativas del gobierno Petro aún estarían en su proceso de desarrollo, por lo que no se conocen de forma oficial, pero el jefe de Estado ha manifestado que espera que se conviertan en el "derrotero" para consolidar las "transformaciones reales y necesarias para el pueblo".