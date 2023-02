“No es solo hacer promesas, sino sacar la plata para poder ejecutarla”: Andrés Vecino sobre reforma a la salud

Durante las últimas semanas el tema de la reforma a la salud ha sido uno de los más debatidos a nivel nacional. Este fue radicado oficialmente el pasado 13 de febrero por parte del Gobierno Nacional, a través de un acto simbólico en la Casa de Nariño.

Para tratar de despejar algunas dudas, el investigador de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, dialogó con Noticias RCN sobre la cuestionada reforma.

La Adres jugará un papel clave en la financiación del sistema. ¿Estarían en riesgo los recursos?.

A.V: "Es importante entender cómo funciona el sistema para poder ver lo que implicaría la reforma. Imagínense ustedes, tenemos a tres personas. Un empleado que gana salario mínimo, un independiente que gana $6.000.000 y un informal que gana $600.000. Este es un hombre de 50 años que tiene diabetes y se le infectó un pie por lo que necesitará hospitalización. El empleado paga $46.400 pesos al mes, $556.000 al año al sistema. El independiente paga $250.000 al mes, $3.000.000 al año y el informal como está en un régimen subsidiado paga $0. Estos recursos van a la Adres que se mancomunan con los recursos del Presupuesto General de la Nación y departamentales. El Adres paga $1.289.246 por una persona del régimen contributivo al año, $1.121.396 por una persona de régimen subsidiado al año a la EPS. Por esta hospitalización, las Empresas Prestadoras de Salud tienen que pagarle al hospital $3.000.000. Los recursos aquí no alcanzan, entonces lo que tiene que hacer la EPS es que aparte de las contribuciones de esas personas, necesita otras sanas que contribuyan al sistema de forma que alcance la plata para pagar por estos enfermos".

"En general, más o menos el 80% del gasto de una EPS se lo lleva el 20% de la población más enferma. El otro 80% de la población solo consume el 20% de los recursos. Por tanto las EPS previenen la enfermedad porque evitan que esta persona llegue a hospitalizarse por cuenta de la infección, coordinan la red debido a que se encargan de mandarlo al hospital cuando sea necesario. También tienen poder de negociación, vigilan que el hospital está ejerciendo el cuidado de la persona y mancomuna el riesgo, es decir, saca dinero de personas sanas para poder tratar a las enfermas".

¿Qué va a pasar con las EPS?

Pregunta ciudadana: Si mi familia debe estar afiliada a un Centro de Atención Primaria, tiene una emergencia y está lejos, ¿a dónde lo atienden?.

A.V: "Según lo que ha dicho el viceministro de salud en principio una persona que se registre a un Centro de Atención Primaria, podría ser vista de urgencia en cualquier sitio del país. Sin embargo, al estar registrado aquí, digamos que sirve para personas que vivan en el mismo sitio. Pero si uno piensa por ejemplo en jornaleros, en personas que migran por todo el país trabajando es un tema diferente".

¿Qué cosas no quedan claras?:

A.V: "Una de ellas es de dónde vamos a sacar los recursos. Yo mencionaba los Centros de Atención Primaria, según dice el texto de la reforma costaría 24 billones de pesos. Hay que recordar que la reforma tributaria que acabamos de pasar fue de 20 billones. Entonces prácticamente necesitaríamos una reforma tributaria más para poder pagar por esto. La laboralización del personal de salud es muy importante. Se lo merecen justo después de la pandemia, pero cuesta 8 billones de pesos. No es solo hacer las promesas que están ahí sino sacar la plata para poder hacerla. El otro tema es, ¿Quién va hacer el ejercicio de gestión de riesgo? Que era lo que hacían las EPS. El otro punto es ¿Cómo vamos hacer para mejorar la cantidad de profesionales de la salud que hay en el país?. La principal razón por la que vemos tutelas en Colombia, no es porque las EPS no quieran dar las citas, es porque no tenemos personal de salud. Entonces, ¿Cómo vamos hacer para tener más enfermeras y médicos en el país de forma que podamos atender a las personas con prontitud".

¿Qué cosa ves como un acierto?

A.V: "Veo varias cosas como acierto en cuanto a las intenciones. Creo que enfocarla en atención primaria es un tema importante. Enfocar hacia la laboralización es una buena idea. El problema es cómo hacerlo, no está claro aún. Hay muchas promesas y recordemos que el penúltimo articulo del proyecto de ley dice “todo esto lo vamos hacer si nos alcanza la plata”".