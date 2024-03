Esto se sabe del caso de violencia animal denunciado en la construcción del Metro de Bogotá

La senadora Andrea Padilla denunció un hecho de violencia contra un gallo durante la construcción del Metro de Bogotá.

Gallo fue sacrificado al finalizar una parte del Metro de Bogotá

#Denuncia🚨 Violencia contra animales (¿santería?) en obra del @MetroBogota @Bogota ‼️



El hecho atroz ocurrió en la Av Boyacá con 1a de mayo. Quién nos envió el video, dice que trabajadores hacen esto cada vez que terminan una etapa de la obra.



Sres @AnimalesBOG @FiscaliaCol…

A través de un video, la senadora señaló que un grupo de trabajadores de la construcción le cortaron el cuello a un gallo para salpicar sangre en la estructura.

Padilla le solicitó explicaciones al alcalde Carlos Fernando Galán y a las autoridades competentes investigar al respecto. El hecho ocurrió en la troncal de la avenida Boyacá con avenida 1 de Mayo en el sur de Bogotá. No se conoce la fecha del video.

Respuesta de Metro Bogotá

Comunicado a la opinión pública



👉🏻

A través de un comunicado, Metro de Bogotá explicó que el responsable fue un trabajador del Metro Línea 1, correspondiente al concesionario encargado de la construcción de la Primera Línea del Metro.

"La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informa a la opinión pública que rechaza categóricamente este tipo de acciones y que, una vez se conocieron los hechos, requirió al concesionario Metro Línea 1 para que dé las explicaciones correspondientes", indicó la entidad.

La empresa sostuvo que se adoptarán las medidas correctivas correspondientes y reiteró su apoyo al medio ambiente durante la construcción.

Alcalde Galán no modificará el proyecto del Metro

A través de una alocución presidencial del 17 de marzo, el mandatario Gustavo Petro presentó la propuesta del Gobierno para el Distrito con respecto a optar por un Metro mixto, en vez de realizarlo completamente elevado.

El presidente partió en los resultados del informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y aseguró que optar por un transporte público de esta modalidad resultaría más rentable para la capital. Un día después, el alcalde Galán le respondió al mandatario rechazando la posibilidad.

"No voy a cambiar la Primera Línea del Metro. Voy a cumplir la palabra, la ley y la constitución. Estamos dispuestos a defender el proyecto donde haya que defenderlo. No voy a cambiar el Metro, no estoy listo para eso. Echarlo para atrás sería un desastre", afirmó.

En ese orden de ideas, sostuvo que la construcción va en un 30%, por lo que modificarla a un modelo mixto sería retroceder y prolongar la entrega de la construcción, aparte de los impactos negativos en materia económica.

"Hay un contrato firmado por un monto y por un proyecto. Recortarlo a la mitad o menos podría implicar demandas millonarias contra el Distrito. En este caso ya se han hecho inversiones como, por ejemplo, en la construcción del viaducto; además de inversiones en el traslado de redes de servicios públicos", explicó Galán.