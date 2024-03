"Este proyecto no tiene reversa": alcalde Galán defiende construcción de metro elevado en Bogotá

El debate sobre la construcción de la primera línea del metro de Bogotá sigue en pie, pues mientras el presidente Petro y su ministro de Transporte William Camargo insisten en que la mejor opción para la ciudad es la construcción de un metro subterráneo o mixto, el alcalde Galán dice que el proyecto de la primera línea va como está contratado y en ejecución, es decir, elevado.

De hecho, tan solo ayer 18 de marzo, el alcalde se refirió a la propuesta del presidente Petro de modificar un tramo de la primera línea del metro para soterrar algunas estaciones y rechazó la propuesta argumentando que se alargarían los tiempos de espera y se perdería el dinero que ya ha sido invertido en el proyecto.

“Frente al metro, ni un paso atrás”, afirmó.

Noticias RCN habló con el alcalde Carlos Fernando Galán frente a este tema.

Alcalde, ¿será que con esa declaración suya de ayer ya podemos cerrar todo este capítulo y este eterno debate en el que nos hemos quedado?

Bueno, hay que poner un poco en contexto, Bogotá lleva esperando el metro más o menos desde el año 1942 hemos tenido muchos proyectos, siempre se le ha dicho a la gente “ya, ahora sí por fin va a arrancar el proyecto metro” y eso se ha frustrado más de 8 veces.

Sin embargo, hoy, por primera vez tenemos un contrato firmado, en ejecución, tiene cerca de un 31% de avance y financiado obviamente. Esto arrancó, el año 2017 más o menos en el gobierno de Enrique Peñalosa, lo continuó Claudia López y nosotros lo recibimos ya en construcción, sería un error histórico echar para atrás este proyecto.

Es un proyecto que tiene, además, a la banca multilateral, al BIP, al Banco Mundial, a la banca europea de inversiones; donde han participado muchos actores y dos Gobiernos Nacionales entonces yo sí creo que lo que tenemos que hacer ahora es blindar el proyecto seguir adelante con él.

Una cosa adicional, y es que el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que el Gobierno Nacional ha citado para argumentar por qué consideran ellos podrían o debería hacerse una modificación, ha sido claro ese estudio por lo menos en lo que nos han informado públicamente que no fue un estudio hecho para generar recomendaciones de cambio del metro de Bogotá, eso lo dijo tanto el representante de la sociedad en el Congreso como un comunicado de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que fue publicado el 8 de marzo en su página web.

Con un estudio académico que ellos mismos dicen no sirve para tomar decisiones, cuando digo ellos es la Sociedad Colombiana de Ingenieros, pues no podemos avanzar eventualmente en un cambio que pondría en riesgo un proyecto que tiene el 31% de avance.

Alcalde, el presidente dijo que para defender los recursos de la Nación va a pedir la intervención de la Agencia jurídica del Estado la pregunta, que todos nos hacemos es, ¿hasta dónde puede intervenir esa agencia en un proyecto que ya está en ejecución?

Vamos a esperar cuáles son los caminos que va a tomar el Gobierno Nacional. Yo creo que está demostrado en el mismo estudio, por lo que hemos conocido de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que el Proyecto Metro elevado tuvo un estudio serio, un estudio que respalda el análisis que se hizo para tomar la decisión de construirlo. Yo estoy listo a defender este proyecto.

En este momento tenemos además un contrato que tenemos que respetar; la ley hay que respetarla, la constitución hay que respetarla, tiene que haber seguridad jurídica en este país. Yo les digo una cosa, ustedes se imaginan los inversionistas internacionales o en procesos eventualmente de contratos del Estado o en inversiones generales que hagan aquí en Colombia, si se abre la puerta para que un proyecto que tiene más de 8 años de proceso desde su inicio, que tiene la banca multilateral, que va en 31% de avance y el Estado colombiano dice “¿sabe qué?, mejor cambiémoslo”, qué implicaciones tiene eso en términos de inversiones que han hecho esos que participaron en el proceso.

Yo sí creo que este proyecto está blindado jurídicamente y estamos listos a defenderlos a defender el proyecto y el contrato en las instancias que haya que defenderlo porque tenemos que garantizar que Bogotá por fin, después de 82 años de espera, tenga metro y mi compromiso con la ciudadanía es defenderlo para que esté en operación en el primer trimestre del año 2028.

¿Usted todavía no conoce en su integralidad este estudio de la Escuela de Ingenieros que es el que utiliza el Gobierno Nacional como base para decir que se puede hacer una línea del Metro mixta? Y realmente el cierre de toda esta discusión es, cuando el Gobierno Nacional desembolse el dinero, ¿ese dinero no está en riesgo si es que la Alcaldía Distrital decide no tomar esta recomendación del Gobierno Nacional?

Yo he tenido acceso a las conclusiones que ha sacado el Gobierno Nacional del estudio. Ellos nos informaron que están todavía en proceso de hacerle algunos ajustes al informe y que seguramente esta semana lo van a publicar y lo esperamos.

Hemos conocido lo que ha dicho el representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en diferentes espacios, yo estuve con él en la Presidencia de la República cuando él presentó parte de lo que habían avanzado en el estudio, eso fue en el mes de enero; conocí también lo que expresó la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el Congreso de la República; y conocí lo que expresó en su página web, la Sociedad Colombiana que manifiesta, insisto, que el producto para el que se les contrató a ellos no fue generar un veredicto sobre cuál debería ser el metro en Bogotá, ni tampoco una recomendación de cambio del proyecto Metro. Ellos hicieron un ejercicio académico sobre el cual el ingeniero Rafael Fonseca, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, dijo que no se pueden tomar decisiones con base en ese estudio.

Yo creo que será importante conocerlo en detalle, pero las conclusiones principales derivadas de lo que ha hecho la misma Sociedad Colombiana de Ingenieros nos apuntan a que ese estudio no permitiría tomar decisiones de modificación del proyecto.

Frente al tema de los recursos, sin lugar a dudas tenemos que garantizar que se cumplan los compromisos, aquí hay un convenio de cofinanciación firmado entre la Nación y el Distrito y eso tiene implicaciones no solamente a nivel nacional, es decir no solamente con Bogotá, sino implica compromisos con bancos multilaterales, con Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial. Por ende, la posibilidad que replanteen eventualmente la entrega de esos recursos pues llevaría que el mismo país incumpla compromisos nacionales e internacionales , eso no puede ocurrir, no debe ocurrir.

Nosotros también vamos a trabajar en las instancias que tenemos en términos legales para defender los recursos del metro porque los necesitamos para que este proyecto llegue a buen puerto.

Espero que el Gobierno no abra esa puerta de decir que no nos van a dar los recursos porque sería una puerta muy compleja, no solamente para el proyecto, creo que para todo el país y para la seguridad jurídica, para los compromisos que tiene Colombia con la banca mundial.

Alcalde, el presidente ha dicho que un metro subterráneo no solamente reduce los tiempos de desplazamiento de los usuarios, sino que sería más amigable con el medio ambiente. Sin embargo sobre esto no hay un diseño que lo demuestre, ¿de dónde cree usted que saca el presidente esta tesis?

Bueno, aquí hay varios temas en el proyecto; primero el presidente ya dijo que no se puede hacer el proyecto él planteó cuando fue alcalde, que es el metro subterráneo que va por un trazado muy similar al actual un metro elevado por el costado suroccidental de la ciudad hacia el centro y que luego en el centro coge hacia el norte por la carrera 13 y luego la carrera 11.

Lo que están planteando es una alternativa nueva, y es hacer el tramo elevado hasta la estación Antonio Nariño más o menos, luego volverlo subterráneo, inicialmente habían dicho que por la Caracas, ahora que plantean que de pronto no por la Caracas sino por la carrera 13 hasta cierto punto y después sí bajarlo a la Caracas. Frente a esta nueva alternativa no hay en, varios puntos del tramo que plantea el Gobierno, estudios ni siquiera de prefactibilidad; es una idea, que si nos montamos en ella, además de todos los riesgos jurídicos y de demandas que seguramente tendríamos en la ciudad por tomar esa decisión de echar para atrás un contrato firmado, tendríamos que esperar la maduración de ese proyecto que tomaría por lo menos cuatro años más, entonces eso no tiene sustento realmente; no es viable técnica, ni jurídicamente hacer ese cambio en las condiciones en las que estamos hoy.

Sumado a esto, en términos ambientales, hay elementos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, un metro subterráneo requiere de unas herramientas de ventilación mayores, requiere herramientas de drenaje y de motobombas para casos de inundación, eso hay que tenerlo en cuenta. Un metro subterráneo, puede llevar a consumir más energía, porque al utilizar herramientas de ventilación adicionales que no requieren metro elevado, pues tendría ese impacto en términos ambientales.

Todo esto es relativo, todo esto hace parte de los estudios que se hicieron hace ya varios años antes de arrancar en el proyecto del metro elevado y que yo creo que la Sociedad Colombiana de Ingenieros no tiene como en un estudio de 8.000 millones de pesos refutar.

Esperaremos a conocer el estudio final, pero lo que sí es claro es que la Sociedad ha dicho insistentemente: nosotros no hicimos un estudio que pueda derivarse en una recomendación para cambiar el proyecto que está en este momento en curso como es el metro elevado.

Alcalde, el ministro de Transporte enviaba también un mensaje en el que decía que esta nueva alternativa mixta, que es ahora la que está planteando el Gobierno Nacional, en un plazo de 30 años podría significar una ganancia superior al 60% que la alternativa completamente elevada, que es la que en este momento está defendiendo la Alcaldía de Bogotá, y que así también se puede compensar el tiempo de construcción con este tipo de de ganancias, ¿eso es cierto?

Eso nos lo han presentado, nos lo han dicho en diferentes instancias. No nos han presentado el documento todavía.

Pero yo les digo una cosa; es bastante difícil comparar proyectos que están en diferentes etapas, es decir; un proyecto como el metro elevado que tiene estudios fase 3 ingeniería de detalle y que están construcción, que es el que tenemos; otro estudio que es el del metro subterráneo por la 13, como estaba contemplado originalmente, que el mismo Gobierno ya desechó y dice que no se puede hacer como estado originalmente pensado, que estaba más o menos en fase 1 en factibilidad; y un metro que es un metro mixto, que la etapa final del tramo llegando a las 72 sería pasarlo de la carrera 13 a la 72, que no tienen ni siquiera estudios de prefactibilidad. No se pueden comparar.

Habría que avanzar eventualmente en la comparación si estuvieran en un lugar similar, pero al estar distinto tienen que tener en cuenta esa diferencia en términos del impacto y el costo social, por ejemplo, de no tener la Línea 1 del Metro en operación en 2028 como está contemplado hoy. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta a la luz del análisis.

Un tema adicional, Bogotá ya hizo inversiones en la Caracas para el metro elevado en términos de traslado anticipado de redes, ya lo hicimos; y compra de predios por 542 mil millones de pesos, si el metro no se hace por ese corredor como plantean en la modificación que plantean del Gobierno Nacional sino que se hace por la carrera 13 hasta la calle 70 o 69 y después se baja, se perderían esas inversiones, las habríamos hecho por nada.

Este proyecto no tiene reversa, tenemos es que blindar, seguir adelante, trabajar en la segunda y tercera línea del metro que es lo que necesita Bogotá; una red de metros y no quedarnos indefinidamente peleando por una primera línea que en este momento ya está contratada y ya está avanzando.