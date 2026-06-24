Presidente electo, Abelardo de la Espriella, dijo tomar nota de las propuestas planteadas por Cepeda

Luego de que el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda aceptara los resultados de las elecciones de segunda vuelta, tras un avance considerable del proceso de escrutinio, como “un acto de responsabilidad democrática, para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos”, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, compartió un mensaje de unidad.

A través de un comunicado de prensa, señaló como algo positivo que el excandidato Iván Cepeda reconociera “la derrota de su proyecto político y la decisión soberana adoptada por los colombianos el pasado 21 de junio”.

E insistió en que “la campaña electoral ha terminado” y, por ende, “es momento de unir esfuerzos alrededor de los grandes desafíos del país. Los verdaderos enemigos de Colombia son la delincuencia, la corrupción y todas aquellas estructuras que, durante los últimos años, debilitaron la seguridad, la institucionalidad y la confianza de los ciudadanos”.

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De la Espriella dijo tomar nota de las propuestas de Cepeda y pensar en el bienestar de toda Colombia:

De la Espriella dijo tomar nota del mensaje de Cepeda, “incluyendo los señalamientos formulados y las propuestas planteadas en el marco de ese pronunciamiento”.

Y señaló que planea gobernar en beneficio de todos los colombianos, sin distinción alguna, por corriente política, partido de preferencia o voto en las urnas.

“El compromiso del Gobierno entrante”, como expresó en su discurso, tras conocer los resultados del preconteo, “será garantizar plenamente el derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica dentro del marco de la Constitución, la ley y el respeto por las instituciones democráticas”.

Escrutinio de las elecciones de segunda vuelta finalizó y ratifica a De la Espriella y Restrepo como fórmula ganadora:

Durante la jornada del miércoles, 24 de junio, terminó además el escrutinio de las elecciones de segunda vuelta, que, según el Consejo Nacional Electoral, ratifica a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como la fórmula ganadora.

Finalizado el proceso, su campaña sumó 624 votos al conteo inicial y la de Cepeda restó 400; con lo cual, se emitió la resolución que declara a De la Espriella y José Manuel Restrepo, presidente y vicepresidente electos, respectivamente. Sus credenciales para el cargo serán entregadas en un acto, programado para las 10:00 de la mañana del jueves, 25 de junio.