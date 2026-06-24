CNE dio por terminado el escrutinio de segunda vuelta: Pacto Histórico desistió de sus reclamaciones

Sobre el mediodía del miércoles, 24 de junio, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por terminado el escrutinio nacional de las elecciones de segunda vuelta, del pasado domingo, 21 de junio.

Tras el preconteo de la Registraduría y la divulgación de las actas, 9.000 personas, entre jueces y notarios, realizaron el escrutinio municipal o de primer nivel, en 2.992 comisiones escrutadoras.

Luego se realizó el escrutinio departamental y, finalmente, el escrutinio nacional, consolidando los resultados de cada uno de los 32 departamentos, Bogotá y los consulados, en los que se realizaron las votaciones en el exterior.

¿Qué revela el escrutinio sobre las elecciones de segunda vuelta?

El escrutinio ratificó a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente, respectivamente, para el periodo 2026 – 2030.

Asesores y comisiones de los magistrados estarían adelantando la resolución que declara su elección y se espera que, en las primeras horas del jueves, 25 de junio, se realice el acto para entregarles su credencial.

La declaratoria oficial se realizará sobre las 3:00 de la tarde de este miércoles.

Pacto Histórico desiste de sus reclamaciones:

Sobre las 9:00 de la mañana, al reanudar la audiencia pública de escrutinio nacional, la abogada del Pacto Histórico dio a conocer que el partido desistía de seguir presentando reclamaciones, al igual que de las reclamaciones que estaban pendientes por resolver.

La decisión fue adoptada tras el pronunciamiento realizado por el excandidato Iván Cepeda en el que aceptó el triunfo de De la Espriella, indicando que:

“El proceso de escrutinio adelantado por las autoridades electorales” se encontraba prácticamente concluido y, por tanto, decidió “aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, en lo que llamó “un acto de responsabilidad democrática, para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos, creyendo profundamente en la democracia”.