"Si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento": presidente Gustavo Petro sobre elecciones en Venezuela

Estando en Nueva York, el presidente Gustavo Petro le concedió una entrevista a CNN, en la cual se refirió sobre las elecciones en Venezuela.

"Un Gobierno que no puede legitimar las elecciones"

"Si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento", afirmó el jefe de Estado, quien estuvo días atrás ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Petro fue entrevistado para el programa 'Cara a Cara' de CNN, en el cual le preguntaron sobre las elecciones presidenciales venezolanas, en las que Nicolás Maduro resultó ganador.

"Hubo un error en el proceso previo de las elecciones, porque se puso a una sociedad a disputar el poder político sin libertad", declaró el mandatario.

Frente a este punto, Petro afirmó que, por un lado, no hubo libertad para la oposición, debido a que su principal candidata (María Corina Machado) no participó en la contienda.

De igual forma, declaró que tampoco hubo libertad para el Gobierno venezolano por causa de las sanciones económicas que le han impuesto.

Todo lo que se había hablado en México, Barbados y en la misma Colombia, para que pudieran ocurrir unas elecciones libres, no ocurrió.

El mandatario aseguró que "ahora estamos entrampados en lo que sigue. Ante ese hecho, tienes una oposición que se siente Gobierno, pero no lo está; y un Gobierno que no dejó ver las actas, que no puede legitimar las elecciones".

Por otro lado, Petro dijo que, junto a Brasil y México, se llegó al acuerdo que "si no hay actas, no hay reconocimiento". Acto seguido, declaró que se reunirá con sus homólogos de esos países para 'construir una posición común alrededor del problema sin salida de Venezuela'.

"Con un propósito, que haya una solución política en Venezuela", enfatizó el presidente. Asimismo, dijo que serán claves las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre.

Justicia de Argentina ordenó la captura de Nicolás Maduro

El pasado 23 de septiembre, se supo que la justicia argentina ordenó la captura de Maduro, Diosdado Cabello y otras personalidades del régimen venezolano.

La decisión fue adoptada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens posterior a una denuncia que interpuso el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD).

Waldo Wolff, presidente de la FADD, dijo lo siguiente: "Vamos a seguir acompañando a los venezolanos para que tengan justicia y reparación".

Por su parte, la secretaria general del Foro, Elisa Trotta, señaló que este procedimiento se logró a partir de los testimonios que los venezolanos brindaron ante la justicia.